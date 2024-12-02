Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20241202/yoshlar-saylgoh-46913894.html
Ёшлар учун 24 соат ишлайдиган сайлгоҳ очилади — манзил ва лойиҳалар
Ёшлар учун 24 соат ишлайдиган сайлгоҳ очилади — манзил ва лойиҳалар
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент вилоятининг Қибрай туманида туну кун фаолият юритадиган “Ёшлар сайлгоҳи” ташкил этилмоқда
2024-12-02T15:14+0500
2024-12-02T15:14+0500
жамият
ўзбекистон
тошкент вилояти
ёшлар
қибрай тумани
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/02/46913411_0:316:1152:964_1920x0_80_0_0_14aa3ece844f33318f6cfaebf4bb6f5c.jpg
TOШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Тошкент вилоятининг Қибрай туманида туну кун фаолият юритадиган “Ёшлар сайлгоҳи” ташкил этилмоқда, дея хабар берди вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати. Айтилишича, “Ёшлар сайлгоҳи” мажмуасини барпо этиш лойиҳаси “Ташаббусли бюджет” тадбирларини молиялаштириш бўйича ғолиб деб топилган. Унинг қиймати 1 миллиард 360 миллион сўмга тенг. Мазкур лойиҳани амалга оширишда вилоят ҳокимининг тегишли қарори билан “Соҳибкор” МФЙ ҳудудидан 0,60 гектар ер майдони ажратилди. Кўнгилочар, туризм ва санъат йўналишларига ихтисослашган савдо ва хизмат кўрсатиш нуқталари ҳам бўлади.
ўзбекистон
қибрай тумани
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/02/46913411_0:208:1152:1072_1920x0_80_0_0_c06f80453016e3667f017d1e391a1c04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
тошкент вилоятининг қибрай тумани ёшлар сайлгоҳи
тошкент вилоятининг қибрай тумани ёшлар сайлгоҳи

Ёшлар учун 24 соат ишлайдиган сайлгоҳ очилади — манзил ва лойиҳалар

15:14 02.12.2024
© Хокимият Ташкентской областиВ Кибрайском районе организуется работающий в круглосуточном режиме "Молодёжный проспект"
В Кибрайском районе организуется работающий в круглосуточном режиме Молодёжный проспект - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.12.2024
© Хокимият Ташкентской области
Oбуна бўлиш
Мажмуани барпо этишга 1 миллиард 360 миллион сўм ажратилган.
TOШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Тошкент вилоятининг Қибрай туманида туну кун фаолият юритадиган “Ёшлар сайлгоҳи” ташкил этилмоқда, дея хабар берди вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати.
Айтилишича, “Ёшлар сайлгоҳи” мажмуасини барпо этиш лойиҳаси “Ташаббусли бюджет” тадбирларини молиялаштириш бўйича ғолиб деб топилган. Унинг қиймати 1 миллиард 360 миллион сўмга тенг.
“2024 йил 2 мавсумда “Ташаббусли бюджет” тадбирларини молиялаштириш бўйича ғолиб деб, топилган Қибрай туманида қиймати 1 миллиард 360 миллион сўм ажратилиб, “Ёшлар сайлгоҳи” мажмуасини барпо этиш белгиланди”, — дейилади хабарда.
Мазкур лойиҳани амалга оширишда вилоят ҳокимининг тегишли қарори билан “Соҳибкор” МФЙ ҳудудидан 0,60 гектар ер майдони ажратилди.
© Хокимият Ташкентской областиВ Кибрайском районе организуется работающий в круглосуточном режиме "Молодёжный проспект"
В Кибрайском районе организуется работающий в круглосуточном режиме Молодёжный проспект - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.12.2024
В Кибрайском районе организуется работающий в круглосуточном режиме "Молодёжный проспект"
© Хокимият Ташкентской области

“Сайлгоҳга 1000 нафарга яқин ёшлар қамраб олиниши режа қилинган. Кечаю кундуз фаолият юритадиган мажмуада “Коворкинг”, “караоке клуби”, “киберспорт” каби лойиҳалар жамланади”, — дея қўшимча қилинган хабарда.

Кўнгилочар, туризм ва санъат йўналишларига ихтисослашган савдо ва хизмат кўрсатиш нуқталари ҳам бўлади.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0