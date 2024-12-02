Ёшлар учун 24 соат ишлайдиган сайлгоҳ очилади — манзил ва лойиҳалар
© Хокимият Ташкентской областиВ Кибрайском районе организуется работающий в круглосуточном режиме "Молодёжный проспект"
© Хокимият Ташкентской области
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Мажмуани барпо этишга 1 миллиард 360 миллион сўм ажратилган.
TOШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Тошкент вилоятининг Қибрай туманида туну кун фаолият юритадиган “Ёшлар сайлгоҳи” ташкил этилмоқда, дея хабар берди вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати.
Айтилишича, “Ёшлар сайлгоҳи” мажмуасини барпо этиш лойиҳаси “Ташаббусли бюджет” тадбирларини молиялаштириш бўйича ғолиб деб топилган. Унинг қиймати 1 миллиард 360 миллион сўмга тенг.
“2024 йил 2 мавсумда “Ташаббусли бюджет” тадбирларини молиялаштириш бўйича ғолиб деб, топилган Қибрай туманида қиймати 1 миллиард 360 миллион сўм ажратилиб, “Ёшлар сайлгоҳи” мажмуасини барпо этиш белгиланди”, — дейилади хабарда.
Мазкур лойиҳани амалга оширишда вилоят ҳокимининг тегишли қарори билан “Соҳибкор” МФЙ ҳудудидан 0,60 гектар ер майдони ажратилди.
© Хокимият Ташкентской областиВ Кибрайском районе организуется работающий в круглосуточном режиме "Молодёжный проспект"
В Кибрайском районе организуется работающий в круглосуточном режиме "Молодёжный проспект"
© Хокимият Ташкентской области
“Сайлгоҳга 1000 нафарга яқин ёшлар қамраб олиниши режа қилинган. Кечаю кундуз фаолият юритадиган мажмуада “Коворкинг”, “караоке клуби”, “киберспорт” каби лойиҳалар жамланади”, — дея қўшимча қилинган хабарда.
Кўнгилочар, туризм ва санъат йўналишларига ихтисослашган савдо ва хизмат кўрсатиш нуқталари ҳам бўлади.