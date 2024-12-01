https://sputniknews.uz/20241201/alisher-usmonov-xalqaro-qilichbozlik-federatsiyasi-prezident-46896926.html
Алишер Усмонов Халқаро қиличбозлик федерацияси президентлигига сайланди
Алишер Усмонов Халқаро қиличбозлик федерацияси президентлигига сайланди
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Тошкентда Халқаро қиличбозлик федерацияси (FIE)нинг навбатдаги Конгресси ўтказилди. 01.12.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-12-01T10:00+0500
2024-12-01T10:00+0500
2024-12-01T10:00+0500
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қиличбозлик
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ТОШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Алишер Усмонов Халқаро қиличбозлик федерацияси президентлигига сайланди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.Тошкентда Халқаро қиличбозлик федерацияси (FIE)нинг навбатдаги Конгресси ўтказилди.Конгресс давомида федерациянинг янги Олимпия даври учун режалари, қиличбозликни бутун дунё бўйлаб оммалаштириш бўйича қатор лойиҳалар ҳам кўриб чиқилди.Маълумот учун, Алишер Усмонов 2008-2022 йилларда ҳам Халқаро қиличбозлик ташкилотига раҳбарлик қилган.
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спорт, ўзбекистон, алишер усмонов, қиличбозлик
спорт, ўзбекистон, алишер усмонов, қиличбозлик
Алишер Усмонов Халқаро қиличбозлик федерацияси президентлигига сайланди
Тошкентда Халқаро қиличбозлик федерацияси (FIE)нинг навбатдаги Конгресси ўтказилди.
ТОШКЕНТ, 1 дек — Sputnik.
Алишер Усмонов Халқаро қиличбозлик федерацияси президентлигига сайланди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.
Тошкентда Халқаро қиличбозлик федерацияси (FIE)нинг навбатдаги Конгресси ўтказилди.
“FIE президентлигига сайловда ҳамюртимиз Алишер Усмонов ғалаба қозонди ва янги муддатда ҳам ташкилотга раҳбарлик қиладиган бўлди”, — дейилади хабарда.
Конгресс давомида федерациянинг янги Олимпия даври учун режалари, қиличбозликни бутун дунё бўйлаб оммалаштириш бўйича қатор лойиҳалар ҳам кўриб чиқилди.
Маълумот учун, Алишер Усмонов 2008-2022 йилларда ҳам Халқаро қиличбозлик ташкилотига раҳбарлик қилган.