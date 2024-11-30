https://sputniknews.uz/20241130/investitsiyalarni-kopaytirish-ishsizlikni-kamaytirish-buxoro-46888738.html

Инвестицияларни кўпайтириш, ишсизликни камайтириш: Бухоро бўйича вазифалар белгиланди

Инвестицияларни кўпайтириш, ишсизликни камайтириш: Бухоро бўйича вазифалар белгиланди

Sputnik Ўзбекистон

Бухоро вилоятида ҳокимлар, уларнинг ўринбосарлари ва сектор раҳбарлари 6 ой фавқулодда иш тартибига ўтади. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёев ўтказган Бухоро вилоятида қўшимча имкониятларни юзага чиқариш, инвестиция ва иш ўринларини кўпайтириш чора-тадбирлари бўйича йиғилишда маълум қилинди.

2024-11-30T10:30+0500

2024-11-30T10:30+0500

2024-11-30T11:00+0500

жамият

ўзбекистон

бухоро вилояти

шавкат мирзиёев

танқид

инвестиция

ишсизлик

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TOШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Бухоро вилоятида ҳокимлар, уларнинг ўринбосарлари ва сектор раҳбарлари 6 ой фавқулодда иш тартибига ўтади. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёев ўтказган Бухоро вилоятида қўшимча имкониятларни юзага чиқариш, инвестиция ва иш ўринларини кўпайтириш чора-тадбирлари бўйича йиғилишда маълум қилинди.Танқидий руҳда ўтган йиғилишда вилоятнинг иқтисодий кўрсаткичлари мавжуд салоҳиятга мос эмаслиги айтилди. Инвестицияларни ўзлаштириш, камбағаллик ва ишсизликни камайтириш борасидаги ишлар қониқарсизлиги кўрсатиб ўтилди.Қайд этилишича, вилоятнинг ҳар бир ҳудудини саноатнинг муайян тармоғига, масалан, Пешку ва Шофиркон туманларини қурилиш материаллари ҳамда тўқимачиликка, Когон шаҳри, Олот ва Жондор озиқ-овқат, Ғиждувон ва Ромитанни кимё саноатига ихтисослаштириш керак. Бу тадбиркорларнинг 150 миллион долларлик лойиҳаларига йўл очади. Бунинг самарасида 411 та кичик корхона, 12 мингта иш ўрни пайдо бўлади.Келгуси йил Бухорода хорижий туристлар сони 2,2 миллионга, туризм экспорти 600 миллион долларга етиши кутилмоқда. 69 та янги меҳмонхона, 2 мингта ҳунармандчилик раста ва дўконлари барпо этилиши бунга катта ҳисса қўшади.Йиғилишда Бухоро вилояти ҳокими шу каби имкониятларни ишга солиш бўйича режаларини тақдимот қилди. Умуман, келгуси йилда 2 миллиард долларлик хорижий инвестиция ҳисобига 106 та лойиҳани амалга ошириш мўлжаллангани айтилди. Уларда 105 мингта доимий иш ўрни яратилади, 350 миллион доллар экспорт бўлади.Давлат раҳбари бу режалар вилоят учун етарли эмаслигини таъкидлаб, саъй-ҳаракат ва натижаларни ошириш бўйича кўрсатмалар берди. Таклифларни яна бир бор кўриб чиқиб, қарор лойиҳасини киритиш топширилди.

https://sputniknews.uz/20240813/buxoro-tadbirkorlik-60-million-dollar-45151237.html

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