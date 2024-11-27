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https://sputniknews.uz/20241127/sharq-kitobat-sanati-46762779.html
"Шарқ китобат санъати: тарих ва бугун" — янги экспозиция
"Шарқ китобат санъати: тарих ва бугун" — янги экспозиция
Sputnik Ўзбекистон
Бу кўргазма маданий ва тарихий меросга қизиқувчилар учун ҳақиқий илҳом манбаи саналади. 27.11.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-11-27T20:07+0500
2024-11-27T20:07+0500
кўргазма
миниатюра санъати
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Камолиддин Беҳзод номидаги Шарқ миниатюра санъати музейида "Шарқ китобат санъати: тарих ва бугун" деб номланган янги кўргазма ташкил этилди. Бу тадбир шарқона китобат санъатининг бой тарихини ва унинг бугунги кундаги ривожини намоён этмоқда.Тадбир доирасидаги муҳим воқеалар:Шунингдек, кўргазма меҳмонлари учун қизиқарли экскурссиялар ташкил этилди. Абру баҳор санъати бўйича махсус ўқув машғулотлари ўтказилди.Ушбу кўргазма маданий ва тарихий меросга қизиқувчилар учун ҳақиқий илҳом манбаидир. Шарқ китобат санъати нафақат ўтмишимизга боғлиқ, балки бугунги кунда ҳам замонавий шаклларда тараққий этмоқда.Китобат санъати (арабча- катаба – ёзиш, ёзмоқ сўзидан) — қўлёзма китобларни яратиш ва зийнатлаш.
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кўргазма, миниатюра санъати, фото, фото
кўргазма, миниатюра санъати, фото, фото

"Шарқ китобат санъати: тарих ва бугун" — янги экспозиция

20:07 27.11.2024
Oбуна бўлиш
Бу кўргазма маданий ва тарихий меросга қизиқувчилар учун ҳақиқий илҳом манбаи саналади.
Камолиддин Беҳзод номидаги Шарқ миниатюра санъати музейида "Шарқ китобат санъати: тарих ва бугун" деб номланган янги кўргазма ташкил этилди. Бу тадбир шарқона китобат санъатининг бой тарихини ва унинг бугунги кундаги ривожини намоён этмоқда.
Тадбир доирасидаги муҳим воқеалар:
1.
Ҳамкорлик меморандумлари имзоланди
Камолиддин Беҳзод музейи, Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Туркиянинг Aнъанавий ҳунармандчиликни ҳимоя қилиш ва сақлаб қолиш ассоциацияси (GESKODER) жамияти ўртасида меморандумлар имзоланди. Бу ҳужжатлар халқаро ҳамкорликни янада ривожлантиришга хизмат қилади.
2.
QR-кодли аудио-маълумот тизими
Музей тарихида илк бор замонавий QR-код технологияси жорий этилди. Экспонатлар ҳақида маълумотлар ўзбек, рус ва инглиз тилларида аудио ва матн шаклида тақдим этилмоқда. Томошабинлар 8 та тарихий ва 4 та замонавий экспонат ҳақида маълумот олиш имконига эга.
3.
Анимация лойиҳаси тақдимоти
Мультипликатор-рассом Нигора Ҳаё томонидан яратилган анимация лойиҳаси меҳмонлар эътиборига ҳавола этилди. Бу миниатюра қаҳрамонларини "жонлантириб", санъатни янги тарзда тақдим этишга хизмат қилди.
Шунингдек, кўргазма меҳмонлари учун қизиқарли экскурссиялар ташкил этилди. Абру баҳор санъати бўйича махсус ўқув машғулотлари ўтказилди.
Ушбу кўргазма маданий ва тарихий меросга қизиқувчилар учун ҳақиқий илҳом манбаидир. Шарқ китобат санъати нафақат ўтмишимизга боғлиқ, балки бугунги кунда ҳам замонавий шаклларда тараққий этмоқда.
Китобат санъати (арабча- катаба – ёзиш, ёзмоқ сўзидан) — қўлёзма китобларни яратиш ва зийнатлаш.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Камолиддин Беҳзод номидаги Шарк, миниатюра санъати музейи

Камолиддин Беҳзод номидаги Шарк, миниатюра санъати музейи - Sputnik Ўзбекистон
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Камолиддин Беҳзод номидаги Шарк, миниатюра санъати музейи

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Юсуфни қулликка сотишмоқда". 2015 йил. Муаллиф: Ниёзали Холматов. Ипак қоғоз, темпера

&quot;Юсуфни қулликка сотишмоқда&quot;. 2015 йил. Муаллиф: Ниёзали Холматов. Ипак қоғоз, темпера - Sputnik Ўзбекистон
2/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Юсуфни қулликка сотишмоқда". 2015 йил. Муаллиф: Ниёзали Холматов. Ипак қоғоз, темпера

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Фарҳод Ширинни оти билан кўтариши". 2023 йил. Муаллиф: Мирҳамид Собиров. Қадимги қоғоз, темпера

&quot;Фарҳод Ширинни оти билан кўтариши&quot;. 2023 йил. Муаллиф: Мирҳамид Собиров. Қадимги қоғоз, темпера - Sputnik Ўзбекистон
3/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Фарҳод Ширинни оти билан кўтариши". 2023 йил. Муаллиф: Мирҳамид Собиров. Қадимги қоғоз, темпера

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Амир Темур қуш овида". 2023 йил. Муаллиф: Шерзод Арифбаев. Самарқанд қоғози, тилла, сувбўёқ, темпера

&quot;Амир Темур қуш овида&quot;. 2023 йил. Муаллиф: Шерзод Арифбаев. Самарқанд қоғози, тилла, сувбўёқ, темпера - Sputnik Ўзбекистон
4/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Амир Темур қуш овида". 2023 йил. Муаллиф: Шерзод Арифбаев. Самарқанд қоғози, тилла, сувбўёқ, темпера

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Ёш овчилар". 2007 йил. Муаллиф: Кошип Амонов. Қоғоз, тилла, темпера

&quot;Ёш овчилар&quot;. 2007 йил. Муаллиф: Кошип Амонов. Қоғоз, тилла, темпера - Sputnik Ўзбекистон
5/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Ёш овчилар". 2007 йил. Муаллиф: Кошип Амонов. Қоғоз, тилла, темпера

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Човган (поло) ўйинига тайёргарлик". 2002 йил. Муаллиф: Камол Мирзаев. Ипак қоғози, тилла, темпера

&quot;Човган (поло) ўйинига тайёргарлик&quot;. 2002 йил. Муаллиф: Камол Мирзаев. Ипак қоғози, тилла, темпера - Sputnik Ўзбекистон
6/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Човган (поло) ўйинига тайёргарлик". 2002 йил. Муаллиф: Камол Мирзаев. Ипак қоғози, тилла, темпера

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Зарварақ". 2012 йил. Муаллиф: Улуғбек Арифжанов. Ипак қоғоз, тилла, темпера

&quot;Зарварақ&quot;. 2012 йил. Муаллиф: Улуғбек Арифжанов. Ипак қоғоз, тилла, темпера - Sputnik Ўзбекистон
7/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Зарварақ". 2012 йил. Муаллиф: Улуғбек Арифжанов. Ипак қоғоз, тилла, темпера

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Човган (поло) ўйини". 1994 йил. Муаллиф: Камол Мирзаев. Шохалил Шаякубовнинг шахсий коллекциясидан,. Ипак қоғози, тилла, темпера

&quot;Човган (поло) ўйини&quot;. 1994 йил. Муаллиф: Камол Мирзаев. Шохалил Шаякубовнинг шахсий коллекциясидан,. Ипак қоғози, тилла, темпера - Sputnik Ўзбекистон
8/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Човган (поло) ўйини". 1994 йил. Муаллиф: Камол Мирзаев. Шохалил Шаякубовнинг шахсий коллекциясидан,. Ипак қоғози, тилла, темпера

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кўргазма меҳмони

Кўргазма меҳмони - Sputnik Ўзбекистон
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Кўргазма меҳмони

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Қалам сураси 4-оят". Муаллиф: Ислам Маматов. Қоғоз, туш

&quot;Қалам сураси 4-оят&quot;. Муаллиф: Ислам Маматов. Қоғоз, туш - Sputnik Ўзбекистон
10/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Қалам сураси 4-оят". Муаллиф: Ислам Маматов. Қоғоз, туш

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Шоҳ ва шоир". Муаллиф: Ниёзали Холматов. Қоғоз, пигмент

&quot;Шоҳ ва шоир&quot;. Муаллиф: Ниёзали Холматов. Қоғоз, пигмент - Sputnik Ўзбекистон
11/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Шоҳ ва шоир". Муаллиф: Ниёзали Холматов. Қоғоз, пигмент

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Шоҳ, дарвеш, маҳбуба". Муаллиф: Ниёзали Холматов. Мато, темпера

&quot;Шоҳ, дарвеш, маҳбуба&quot;. Муаллиф: Ниёзали Холматов. Мато, темпера - Sputnik Ўзбекистон
12/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Шоҳ, дарвеш, маҳбуба". Муаллиф: Ниёзали Холматов. Мато, темпера

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Иблислар уйига йўл. Заҳҳоқ". (Фирдавсийнинг "Шоҳнома" асаридан). 2015 йил. Муаллиф: Ниёзали Холматов. Ипак қоғоз, темпера

&quot;Иблислар уйига йўл. Заҳҳоқ&quot;. (Фирдавсийнинг &quot;Шоҳнома&quot; асаридан). 2015 йил. Муаллиф: Ниёзали Холматов. Ипак қоғоз, темпера - Sputnik Ўзбекистон
13/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Иблислар уйига йўл. Заҳҳоқ". (Фирдавсийнинг "Шоҳнома" асаридан). 2015 йил. Муаллиф: Ниёзали Холматов. Ипак қоғоз, темпера

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Жанг бошланиши". 2022 йил. Муаллиф: Нилуфар Садуллаева. Ипак қоғоз, темпера

&quot;Жанг бошланиши&quot;. 2022 йил. Муаллиф: Нилуфар Садуллаева. Ипак қоғоз, темпера - Sputnik Ўзбекистон
14/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Жанг бошланиши". 2022 йил. Муаллиф: Нилуфар Садуллаева. Ипак қоғоз, темпера

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Алишер Навоий ва Ҳусайн Бойқаро". 2022 йил. Муаллиф: Нилуфар Садуллаева. Фанер, сувбўёқ, темпера

&quot;Алишер Навоий ва Ҳусайн Бойқаро&quot;. 2022 йил. Муаллиф: Нилуфар Садуллаева. Фанер, сувбўёқ, темпера - Sputnik Ўзбекистон
15/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Алишер Навоий ва Ҳусайн Бойқаро". 2022 йил. Муаллиф: Нилуфар Садуллаева. Фанер, сувбўёқ, темпера

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Довуд ва Шовулнинг келиши. Довудни халқ кутиб олади". (Довуд пайғамбар ҳаётидан). 2014 йил. Муаллиф: Ниёзали Холматов. Ипак қоғоз, темпера.

&quot;Довуд ва Шовулнинг келиши. Довудни халқ кутиб олади&quot;. (Довуд пайғамбар ҳаётидан). 2014 йил. Муаллиф: Ниёзали Холматов. Ипак қоғоз, темпера. - Sputnik Ўзбекистон
16/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Довуд ва Шовулнинг келиши. Довудни халқ кутиб олади". (Довуд пайғамбар ҳаётидан). 2014 йил. Муаллиф: Ниёзали Холматов. Ипак қоғоз, темпера.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Музей афишаси

Музей афишаси - Sputnik Ўзбекистон
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Музей афишаси

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