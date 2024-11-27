"Шарқ китобат санъати: тарих ва бугун" — янги экспозиция
Камолиддин Беҳзод музейи, Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Туркиянинг Aнъанавий ҳунармандчиликни ҳимоя қилиш ва сақлаб қолиш ассоциацияси (GESKODER) жамияти ўртасида меморандумлар имзоланди. Бу ҳужжатлар халқаро ҳамкорликни янада ривожлантиришга хизмат қилади.
Музей тарихида илк бор замонавий QR-код технологияси жорий этилди. Экспонатлар ҳақида маълумотлар ўзбек, рус ва инглиз тилларида аудио ва матн шаклида тақдим этилмоқда. Томошабинлар 8 та тарихий ва 4 та замонавий экспонат ҳақида маълумот олиш имконига эга.
Мультипликатор-рассом Нигора Ҳаё томонидан яратилган анимация лойиҳаси меҳмонлар эътиборига ҳавола этилди. Бу миниатюра қаҳрамонларини "жонлантириб", санъатни янги тарзда тақдим этишга хизмат қилди.
Камолиддин Беҳзод номидаги Шарк, миниатюра санъати музейи
Камолиддин Беҳзод номидаги Шарк, миниатюра санъати музейи
"Юсуфни қулликка сотишмоқда". 2015 йил. Муаллиф: Ниёзали Холматов. Ипак қоғоз, темпера
"Юсуфни қулликка сотишмоқда". 2015 йил. Муаллиф: Ниёзали Холматов. Ипак қоғоз, темпера
"Фарҳод Ширинни оти билан кўтариши". 2023 йил. Муаллиф: Мирҳамид Собиров. Қадимги қоғоз, темпера
"Фарҳод Ширинни оти билан кўтариши". 2023 йил. Муаллиф: Мирҳамид Собиров. Қадимги қоғоз, темпера
"Амир Темур қуш овида". 2023 йил. Муаллиф: Шерзод Арифбаев. Самарқанд қоғози, тилла, сувбўёқ, темпера
"Амир Темур қуш овида". 2023 йил. Муаллиф: Шерзод Арифбаев. Самарқанд қоғози, тилла, сувбўёқ, темпера
"Ёш овчилар". 2007 йил. Муаллиф: Кошип Амонов. Қоғоз, тилла, темпера
"Ёш овчилар". 2007 йил. Муаллиф: Кошип Амонов. Қоғоз, тилла, темпера
"Човган (поло) ўйинига тайёргарлик". 2002 йил. Муаллиф: Камол Мирзаев. Ипак қоғози, тилла, темпера
"Човган (поло) ўйинига тайёргарлик". 2002 йил. Муаллиф: Камол Мирзаев. Ипак қоғози, тилла, темпера
"Зарварақ". 2012 йил. Муаллиф: Улуғбек Арифжанов. Ипак қоғоз, тилла, темпера
"Зарварақ". 2012 йил. Муаллиф: Улуғбек Арифжанов. Ипак қоғоз, тилла, темпера
"Човган (поло) ўйини". 1994 йил. Муаллиф: Камол Мирзаев. Шохалил Шаякубовнинг шахсий коллекциясидан,. Ипак қоғози, тилла, темпера
"Човган (поло) ўйини". 1994 йил. Муаллиф: Камол Мирзаев. Шохалил Шаякубовнинг шахсий коллекциясидан,. Ипак қоғози, тилла, темпера
Кўргазма меҳмони
Кўргазма меҳмони
"Қалам сураси 4-оят". Муаллиф: Ислам Маматов. Қоғоз, туш
"Қалам сураси 4-оят". Муаллиф: Ислам Маматов. Қоғоз, туш
"Шоҳ ва шоир". Муаллиф: Ниёзали Холматов. Қоғоз, пигмент
"Шоҳ ва шоир". Муаллиф: Ниёзали Холматов. Қоғоз, пигмент
"Шоҳ, дарвеш, маҳбуба". Муаллиф: Ниёзали Холматов. Мато, темпера
"Шоҳ, дарвеш, маҳбуба". Муаллиф: Ниёзали Холматов. Мато, темпера
"Иблислар уйига йўл. Заҳҳоқ". (Фирдавсийнинг "Шоҳнома" асаридан). 2015 йил. Муаллиф: Ниёзали Холматов. Ипак қоғоз, темпера
"Иблислар уйига йўл. Заҳҳоқ". (Фирдавсийнинг "Шоҳнома" асаридан). 2015 йил. Муаллиф: Ниёзали Холматов. Ипак қоғоз, темпера
"Жанг бошланиши". 2022 йил. Муаллиф: Нилуфар Садуллаева. Ипак қоғоз, темпера
"Жанг бошланиши". 2022 йил. Муаллиф: Нилуфар Садуллаева. Ипак қоғоз, темпера
"Алишер Навоий ва Ҳусайн Бойқаро". 2022 йил. Муаллиф: Нилуфар Садуллаева. Фанер, сувбўёқ, темпера
"Алишер Навоий ва Ҳусайн Бойқаро". 2022 йил. Муаллиф: Нилуфар Садуллаева. Фанер, сувбўёқ, темпера
"Довуд ва Шовулнинг келиши. Довудни халқ кутиб олади". (Довуд пайғамбар ҳаётидан). 2014 йил. Муаллиф: Ниёзали Холматов. Ипак қоғоз, темпера.
"Довуд ва Шовулнинг келиши. Довудни халқ кутиб олади". (Довуд пайғамбар ҳаётидан). 2014 йил. Муаллиф: Ниёзали Холматов. Ипак қоғоз, темпера.
Музей афишаси
Музей афишаси