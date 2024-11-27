https://sputniknews.uz/20241127/rossiya-ozbekiston-talim-madaniy-dasturlar-jonli-efir-46826051.html
Россия-Ўзбекистон ўртасидаги таълим ва маданий дастурлар — видео
Россия-Ўзбекистон ўртасидаги таълим ва маданий дастурлар — видео
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Анжуман меҳмони Россия-Ўзбекистон ҳамкорлиги истиқболлари ҳақида гапирди. 27.11.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-11-27T15:12+0500
2024-11-27T15:12+0500
2024-11-27T15:55+0500
матбуот маркази
матбуот-анжуман
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ўзбекистон - россия
матбуот маркази видео
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ТОШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Ирина Старосельская иштирокида матбуот анжумани бўлиб ўтди.Тадбирда ташкилот олдига қўйилган вазифалар, таълим ва маданий дастурлар, Россия-Ўзбекистон ҳамкорлиги истиқболлари ҳақида сўз юритилди.
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матбуот-анжуман, ўзбекистон, ўзбекистон - россия, матбуот маркази видео, видео
матбуот-анжуман, ўзбекистон, ўзбекистон - россия, матбуот маркази видео, видео
Россия-Ўзбекистон ўртасидаги таълим ва маданий дастурлар — видео
15:12 27.11.2024 (янгиланди: 15:55 27.11.2024)
Эксклюзив
Анжуман меҳмони Россия-Ўзбекистон ҳамкорлиги истиқболлари ҳақида гапирди.
ТОШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Ирина Старосельская иштирокида матбуот анжумани бўлиб ўтди.
Тадбирда ташкилот олдига қўйилган вазифалар, таълим ва маданий дастурлар, Россия-Ўзбекистон ҳамкорлиги истиқболлари ҳақида сўз юритилди.