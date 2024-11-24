Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20241124/qish-ukraina-komandir-mojaro-prognoz-46789348.html
"Қишгача". Украина Қуролли Кучлари командири можаро ҳақида даҳшатли прогноз қилди
"Қишгача". Украина Қуролли Кучлари командири можаро ҳақида даҳшатли прогноз қилди
Sputnik Ўзбекистон
Украина Қуролли Кучлари командири Деркач: Россия Қуролли кучлари қишгача Донецк вилоятини назоратга олади. 24.11.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-11-24T17:30+0500
2024-11-24T17:30+0500
дунё янгиликлари
дунёда
украина
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/0d/46605234_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2ccd0f2281906d011a097de6394a7a1.jpg
ТОШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Россия ҳарбийлари қишгача Донецк вилоятини назоратга олади. Бу ҳақда Украина қуролли кучларининг “Волки Да Винчи” батальони взвод командири Дмитрий Деркач ОАВга берган интервьюсида маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.Шу ҳафта ДХР раҳбари маслаҳатчиси Игор Кимаковский Украина Қуролли кучлари бутун жанговар алоқа чизиғи бўйлаб тўлиқ фиаскога учраганини, уларнинг бўлинмалари чекинишда давом этаётганини айтди. Унинг қўшимча қилишича, Украинага Ғарб қуроллари етказиб берилиши фронтдаги вазиятга таъсир қилмаган.Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, ўтган ҳафта давомида Россия қўшинлари ДХРдаги еттита аҳоли пунктини озод қилган. Махсус ҳарбий операция зонасида душманнинг қарийб 14 минг кишиси ҳалок бўлди ва ярадор бўлди.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/0d/46605234_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_e7c8cd1113522753da38c8e8bb9670e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунё янгиликлари, дунёда, украина
дунё янгиликлари, дунёда, украина

"Қишгача". Украина Қуролли Кучлари командири можаро ҳақида даҳшатли прогноз қилди

17:30 24.11.2024
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные. Архивное фото
Украинские военные. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Oбуна бўлиш
Украина Қуролли Кучлари командири Деркач: Россия Қуролли кучлари қишгача Донецк вилоятини назоратга олади.
ТОШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Россия ҳарбийлари қишгача Донецк вилоятини назоратга олади. Бу ҳақда Украина қуролли кучларининг “Волки Да Винчи” батальони взвод командири Дмитрий Деркач ОАВга берган интервьюсида маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
“Менинг шахсий қарашим — улар қишгача Донецк вилоятини ёпиб, назоратни ўз қўлларига олишади ва кейин, эҳтимол, қандайдир музокаралар олиб боришади”, — деди у.
Шу ҳафта ДХР раҳбари маслаҳатчиси Игор Кимаковский Украина Қуролли кучлари бутун жанговар алоқа чизиғи бўйлаб тўлиқ фиаскога учраганини, уларнинг бўлинмалари чекинишда давом этаётганини айтди. Унинг қўшимча қилишича, Украинага Ғарб қуроллари етказиб берилиши фронтдаги вазиятга таъсир қилмаган.
Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, ўтган ҳафта давомида Россия қўшинлари ДХРдаги еттита аҳоли пунктини озод қилган. Махсус ҳарбий операция зонасида душманнинг қарийб 14 минг кишиси ҳалок бўлди ва ярадор бўлди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0