https://sputniknews.uz/20241124/primorsk-ozbekiston-turizm-hamkorlik-46786773.html
Приморск ўлкаси Ўзбекистон билан туризм соҳасида ҳамкорликни янада кенгайтирмоқчи
Приморск ўлкаси Ўзбекистон билан туризм соҳасида ҳамкорликни янада кенгайтирмоқчи
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Россиянинг Приморск ўлкаси туризм соҳасида ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилди. 24.11.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-11-24T13:50+0500
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2024-11-24T13:50+0500
туризм
ўзбекистон
россия
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ТОШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Приморск ўлкаси Ўзбекистон билан туризм соҳасида ҳамкорликни янада кенгайтирмоқчи, дея хабар берди Туризм қўмитаси.“Ипак йўлида туризм” 29-Тошкент халқаро туризм ярмаркаси доирасида Туризм қўмитаси раиси Умид Шадиев Россия Федерациясининг Приморск ўлкаси губернатори, президент ҳузуридаги Туризм кенгаши раиси Олег Кожемяко билан учрашди.Учрашувда томонлар туризм соҳасида олиб борилаётган ҳамкорлик истиқболлари ва режалаштирилган ишларни атрофлича муҳокама қилинди.Шунингдек, Приморск ўлкаси ва Ўзбекистон ўртасида туризм соҳасида ҳамкорликни ривожлантириш ва туристлар оқимини кўпайтиришга кенг имкониятлар мавжудли қайд этилди.
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туризм, ўзбекистон, россия, ҳамкорлик
туризм, ўзбекистон, россия, ҳамкорлик
Приморск ўлкаси Ўзбекистон билан туризм соҳасида ҳамкорликни янада кенгайтирмоқчи
Ўзбекистон ва Россиянинг Приморск ўлкаси туризм соҳасида ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik.
Приморск ўлкаси Ўзбекистон билан туризм соҳасида ҳамкорликни янада кенгайтирмоқчи, дея хабар берди Туризм қўмитаси.
“Ипак йўлида туризм” 29-Тошкент халқаро туризм ярмаркаси доирасида Туризм қўмитаси раиси Умид Шадиев Россия Федерациясининг Приморск ўлкаси губернатори, президент ҳузуридаги Туризм кенгаши раиси Олег Кожемяко билан учрашди.
Учрашувда томонлар туризм соҳасида олиб борилаётган ҳамкорлик истиқболлари ва режалаштирилган ишларни атрофлича муҳокама қилинди.
“Кожемяко охирги йилларда Ўзбекистонда туризм соҳасида кузатилаётган улкан тизимли ўзгаришларни юқори баҳолаб, Россия, жумладан, Приморск ўлкасида, бу йўналишда ўзаро ҳамкорликни янада кенгайтиришга иштиёқ ва қизиқиш юқорилигини қайд этди”, — дейилади хабарда.
Шунингдек, Приморск ўлкаси ва Ўзбекистон ўртасида туризм соҳасида ҳамкорликни ривожлантириш ва туристлар оқимини кўпайтиришга кенг имкониятлар мавжудли қайд этилди.