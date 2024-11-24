Дмитрий Песков: ҳозирги қарама-қаршилик Ғарб давлатлари томонидан қўзғатилмоқда

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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед началом пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко по итогам переговоров в Москве.