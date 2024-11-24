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https://sputniknews.uz/20241124/dmitriy-peskov-qarama-qarshilik-garb-46787805.html
Дмитрий Песков: ҳозирги қарама-қаршилик Ғарб давлатлари томонидан қўзғатилмоқда
Дмитрий Песков: ҳозирги қарама-қаршилик Ғарб давлатлари томонидан қўзғатилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Песков: Владимир Путиннинг ядровий доктринани янгилаш ҳақидаги фармонини Ғарбга сигнал сифатида баҳолаш мумкин. 24.11.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-11-24T15:34+0500
2024-11-24T15:34+0500
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ТОШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Ҳозирги қарама-қаршилик Ғарб давлатлари томонидан қўзғатилмоқда. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков журналист Павел Зарубинга берган интервьюсида маълум қилди.Президент Владимир Путиннинг ядровий доктринани янгилаш ҳақидаги фармонини Ғарбга сигнал сифатида баҳолаш мумкин.Унинг қайд этишича, президент доктринани Ғарб билан ҳозирги қарама-қаршилик шароитларига мослаштириш учун унга ўзгартиришлар тайёрлаш бўйича топшириқ берган.Унинг сўзларига кўра, буни доимий равишда қилиш керак, чунки Қўшма Штатлар ҳар гал Украина можароси атрофида кескинликни ошириб, ўйламасдан қадамлар ташламоқда.
https://sputniknews.uz/20241119/putin-yadro-qurol-tartib-hujjat-46694656.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия, ғарб, ядро қуроли, дмитрий песков
дунё янгиликлари, дунёда, россия, ғарб, ядро қуроли, дмитрий песков

Дмитрий Песков: ҳозирги қарама-қаршилик Ғарб давлатлари томонидан қўзғатилмоқда

15:34 24.11.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев / Медиабанкка ўтишЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед началом пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко по итогам переговоров в Москве.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед началом пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко по итогам переговоров в Москве. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.11.2024
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Песков: Владимир Путиннинг ядровий доктринани янгилаш ҳақидаги фармонини Ғарбга сигнал сифатида баҳолаш мумкин.
ТОШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Ҳозирги қарама-қаршилик Ғарб давлатлари томонидан қўзғатилмоқда. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков журналист Павел Зарубинга берган интервьюсида маълум қилди.
"Россия Федерацияси президенти Владимир Путин бизнинг доктринамизни Ғарб давлатлари қўзғатаётган ҳозирги қарама-қаршилик шароитларига мослаштириш учун ўзгартиришлар тайёрлаш бўйича кўрсатмалар берди", — деди Песков.
Президент Владимир Путиннинг ядровий доктринани янгилаш ҳақидаги фармонини Ғарбга сигнал сифатида баҳолаш мумкин.
"Албатта, бу ерда ҳеч қандай тасодиф йўқ. Муайян қонуний асос бор", — сказал Песков.
Унинг қайд этишича, президент доктринани Ғарб билан ҳозирги қарама-қаршилик шароитларига мослаштириш учун унга ўзгартиришлар тайёрлаш бўйича топшириқ берган.
“Аммо, шунга қарамай, Путин, биринчи навбатда, Вашингтонда кетаётган маъмурият томонидан қўзғатилган мисли кўрилмаган кескинлашувга жавоб беришига тўғри келмоқда”, — дея қўшимча қилди матбуот котиби.
Унинг сўзларига кўра, буни доимий равишда қилиш керак, чунки Қўшма Штатлар ҳар гал Украина можароси атрофида кескинликни ошириб, ўйламасдан қадамлар ташламоқда.
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