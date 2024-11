https://sputniknews.uz/20241122/uzauto-motors-kobaltga-31-mingdan-ziyod-shartnoma-tuzdi-46766659.html

"UzAuto Motors" "Кобальт"га 31 мингдан зиёд шартнома тузди

"UzAuto Motors" "Кобальт"га 31 мингдан зиёд шартнома тузди

Шартнома фақат онлайн имзоланади, мижозлар автомобил учун тўловни етти кун ичида амалга ошириши керак. 22.11.2024

ТОШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. "UzAuto Motors" "Кобальт" учун 31 мингтадан ортиқ шартнома имзолаганини маълум қилди. Шунингдек, шартнома имзолаш вақтида "UzAutoSavdo" платформасига тахминан 22,7 мингта киберҳужум қайд этилган. Мазкур киберҳужумлар қайтарилди, платформа фаолиятида узилишлар кузатилмади, дейилади хабарда. Маълумот учун "Chevrolet Cobalt GX-STYLE AT PLUS" ҳамда "Chevrolet Cobalt GX-MIDNIGHT AT" модификациялари учун шартнома имзолаш бугун соат 10:00 да бошланган эди. Шартномалар фақат онлайн, "UzAutoSavdo" платформаси орқали амалга оширилиши мумкин. Шартнома имзолаган мижозлар автомбилнинг дастлабки тўловни 7 кун ичида амалга оширишлари керак.

