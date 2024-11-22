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https://sputniknews.uz/20241122/ozbekiston-parlamenti-delegatsiyasi-mdh-pa-kengashi-majlisi-46755430.html
Ўзбекистон парламенти делегацияси МДҲ ПА Кенгаши мажлисида иштирок этмоқда
Ўзбекистон парламенти делегацияси МДҲ ПА Кенгаши мажлисида иштирок этмоқда
Sputnik Ўзбекистон
21-22 ноябрь кунлари Санкт-Петербург шаҳрида МДҲ давлатлари Парламентлараро Ассамблеяси (ПА) Кенгашининг мажлиси бўлиб ўтмоқда. Унда Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати Раиси Танзила Нарбаева бошчилигидаги парламент делегацияси иштирок этмоқда, деб хабар берди Сенат матбуот хизмати.
2024-11-22T12:07+0500
2024-11-22T13:23+0500
сиёсат
ўзбекистон
мдҳ
санкт-петербург
танзила норбоева
ўзбекистон олий мажлиси сенати
сайловлар
мажлис
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TOШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. 21-22 ноябрь кунлари Санкт-Петербург шаҳрида МДҲ давлатлари Парламентлараро Ассамблеяси (ПА) Кенгашининг мажлиси бўлиб ўтмоқда. Унда Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати раиси Танзила Нарбаева бошчилигидаги парламент делегацияси иштирок этмоқда, деб хабар берди Сенат матбуот хизмати. Ташрифнинг биринчи кунида Ўзбекистон делегацияси вакиллари Кенгашнинг ташкилий масалаларга қаратилган мажлисида иштирок этди. Нарбаева сайлов жараёнлари кузатувчилар гуруҳи вакилларига билдирилган холис фикрлари ва тавсиялари учун миннатдорлик билдирди. Улар берган тавсияларнинг чуқур ўрганилиши, амалиётга татбиқ этилиши таъкидлаб ўтилди. Делегация аъзоларининг МДҲ давлатлари ПА Кенгаши мажлисидаги иштироки давом этмоқда.
https://sputniknews.uz/20241118/ozbekiston-mdh-pa-57-yalpi-majlis-46665417.html
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ўзбекистон парламенти делегацияси мдҳ па кенгаши мажлиси
ўзбекистон парламенти делегацияси мдҳ па кенгаши мажлиси

Ўзбекистон парламенти делегацияси МДҲ ПА Кенгаши мажлисида иштирок этмоқда

12:07 22.11.2024 (янгиланди: 13:23 22.11.2024)
© Сенат Олий Мажлиса Республика Узбекистан Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.11.2024
© Сенат Олий Мажлиса Республика Узбекистан
Oбуна бўлиш
МДҲ давлатлари ПА Кенгаши аъзолари томонидан Ўзбекистонда парламент сайловининг демократик тамойилларга мос равишда шаффоф ва адолатли ўтганлиги эътироф этилди.
TOШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. 21-22 ноябрь кунлари Санкт-Петербург шаҳрида МДҲ давлатлари Парламентлараро Ассамблеяси (ПА) Кенгашининг мажлиси бўлиб ўтмоқда. Унда Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати раиси Танзила Нарбаева бошчилигидаги парламент делегацияси иштирок этмоқда, деб хабар берди Сенат матбуот хизмати.
Ташрифнинг биринчи кунида Ўзбекистон делегацияси вакиллари Кенгашнинг ташкилий масалаларга қаратилган мажлисида иштирок этди.
© Сенат Олий Мажлиса Республика Узбекистан Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.11.2024
Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
© Сенат Олий Мажлиса Республика Узбекистан
Мажлисда МДҲ давлатлари ПА Кенгаши аъзолари томонидан Ўзбекистонда парламент сайловининг демократик тамойилларга мос равишда шаффоф ва адолатли ўтганлиги эътироф этилди. Сиёсий тадбирда сайловчиларнинг 75 фоизи фаол иштироки, шунингдек, депутатларнинг 38 фоизини аёллар ташкил этгани – минтақадаги энг юқори кўрсаткич эканлиги алоҳида қайд этилди.
© Сенат Олий Мажлиса Республика Узбекистан Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.11.2024
Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
© Сенат Олий Мажлиса Республика Узбекистан
Нарбаева сайлов жараёнлари кузатувчилар гуруҳи вакилларига билдирилган холис фикрлари ва тавсиялари учун миннатдорлик билдирди. Улар берган тавсияларнинг чуқур ўрганилиши, амалиётга татбиқ этилиши таъкидлаб ўтилди.
© Сенат Олий Мажлиса Республика Узбекистан Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.11.2024
Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
© Сенат Олий Мажлиса Республика Узбекистан
© Сенат Олий Мажлиса Республика Узбекистан Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.11.2024
Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
© Сенат Олий Мажлиса Республика Узбекистан
Делегация аъзоларининг МДҲ давлатлари ПА Кенгаши мажлисидаги иштироки давом этмоқда.
© Сенат Олий Мажлиса Республика Узбекистан Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.11.2024
Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
© Сенат Олий Мажлиса Республика Узбекистан
Саммит с главами стран СНГ в Бишкеке - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.11.2024
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