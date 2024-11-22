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https://sputniknews.uz/20241122/mirziyoev-rossiya-bosh-prokurorini-qabul-qildi-46745775.html
Мирзиёев Россия бош прокурорини қабул қилди — нималар муҳокама қилинди?
Мирзиёев Россия бош прокурорини қабул қилди — нималар муҳокама қилинди?
Sputnik Ўзбекистон
Икки мамлакат прокуратура идоралари ўртасида яқин мулоқотни йўлга қўйиш, ўзаро алоқа ва алмашинувларни кенгайтириш, қўшма тадбирлар ўтказиш зарурлиги таъкидланди.
2024-11-22T08:53+0500
2024-11-22T08:58+0500
сиёсат
ўзбекистон - россия
шавкат мирзиёев
учрашув
прокурор
прокуратура
ҳамкорлик
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ТОШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 21 ноябрь куни Россия Федерацияси бош прокурори Игорь Красновни қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Икки томонлама кенг қамровли стратегик шериклик муносабатларини олий даражада эришилган келишувларга мувофиқ ривожлантириш масалалари кўриб чиқилди.Икки мамлакат прокуратура идоралари ўртасида яқин мулоқотни йўлга қўйиш, ўзаро алоқа ва алмашинувларни кенгайтириш, қўшма тадбирлар ўтказиш зарурлиги таъкидланди.
https://sputniknews.uz/20241120/rossiya-bosh-prokuror-toshkent-46718138.html
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мирзиёев россия бош прокурори
мирзиёев россия бош прокурори

Мирзиёев Россия бош прокурорини қабул қилди — нималар муҳокама қилинди?

08:53 22.11.2024 (янгиланди: 08:58 22.11.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.11.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Икки мамлакат прокуратура идоралари ўртасида яқин мулоқотни йўлга қўйиш, ўзаро алоқа ва алмашинувларни кенгайтириш, қўшма тадбирлар ўтказиш зарурлиги таъкидланди.
ТОШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 21 ноябрь куни Россия Федерацияси бош прокурори Игорь Красновни қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.11.2024
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Икки томонлама кенг қамровли стратегик шериклик муносабатларини олий даражада эришилган келишувларга мувофиқ ривожлантириш масалалари кўриб чиқилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.11.2024
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Терроризм, экстремизм, кибержиноятлар, коррупция ва ноқонуний миграцияга қарши курашиш соҳаларида, жиноий активларни қайтариш, сунъий интеллектни жорий этиш ва рақамлаштириш борасида бош прокуратуралар ўртасидаги ҳамкорликнинг амалий жиҳатлари муҳокама қилинди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.11.2024
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Икки мамлакат прокуратура идоралари ўртасида яқин мулоқотни йўлга қўйиш, ўзаро алоқа ва алмашинувларни кенгайтириш, қўшма тадбирлар ўтказиш зарурлиги таъкидланди.
Генпрокурор РФ прибыл в Узбекистан с рабочим визитом - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.11.2024
Россия бош прокурори Тошкентга келди — тафсилотлар
20 Ноябр, 15:44
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