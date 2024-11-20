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Приморск ўлкаси губернатори иштирокида матбуот анжумани ўтказилади
Приморск ўлкаси губернатори иштирокида матбуот анжумани ўтказилади
Sputnik Ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон матбуот марказининг бу галги меҳмони Россия Федерацияси Приморск ўлкаси губернатори Олег Кожемяко. 20.11.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-11-20T18:30+0500
2024-11-20T18:30+0500
матбуот маркази
матбуот-анжуман
россия
губернатор
ўзбекистон - россия
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ТОШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Эртага, 21 ноябрь куни, соат 17:00 да Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида Ўзбекистон ва Россия Федерациясининг Приморск ўлкаси ҳамкорлигига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтади.Матбуот анжуманининг бу галги меҳмони Россия Федерацияси Приморск ўлкаси губернатори Олег Кожемяко.Приморск ўлкаси Ўзбекистон билан савдо-иқтисодий, таълим, фан ва технология соҳаларида қандай ҳамкорлик қилади? Саноат ишлаб чиқарувчиларининг ўзаро таъсири қандай содир бўлади? Қайси соҳаларни ривожлантиришни режалаштирилган? Анжуманда бу ва бошқа саволларга жавоб берилади.
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матбуот-анжуман, россия, губернатор, ўзбекистон - россия
матбуот-анжуман, россия, губернатор, ўзбекистон - россия

Приморск ўлкаси губернатори иштирокида матбуот анжумани ўтказилади

18:30 20.11.2024
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Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.11.2024
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Sputnik Ўзбекистон матбуот марказининг бу галги меҳмони Россия Федерацияси Приморск ўлкаси губернатори Олег Кожемяко.
ТОШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Эртага, 21 ноябрь куни, соат 17:00 да Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида Ўзбекистон ва Россия Федерациясининг Приморск ўлкаси ҳамкорлигига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтади.
Матбуот анжуманининг бу галги меҳмони Россия Федерацияси Приморск ўлкаси губернатори Олег Кожемяко.
Приморск ўлкаси Ўзбекистон билан савдо-иқтисодий, таълим, фан ва технология соҳаларида қандай ҳамкорлик қилади? Саноат ишлаб чиқарувчиларининг ўзаро таъсири қандай содир бўлади? Қайси соҳаларни ривожлантиришни режалаштирилган? Анжуманда бу ва бошқа саволларга жавоб берилади.
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