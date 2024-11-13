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https://sputniknews.uz/20241113/toshkent-tomsk-viloyatlar-hamkorlik-46606128.html
Тошкент ва Томск вилоятлари ҳамкорлик қилишни режалаштирмоқда
Тошкент ва Томск вилоятлари ҳамкорлик қилишни режалаштирмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Томск вилояти ишбилармон доиралари билан самарали музокаралар ўтказилди. 13.11.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-11-13T18:55+0500
2024-11-13T18:55+0500
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ТОШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Тошкент ва Томск вилоятлари қатор инвестиция лойиҳалари ва савдо шартномаларини амалга оширишни режалаштирмоқда, дея хабар берди Савдо-саноат палатаси матбуот хизмати.Тошкентда Россиянинг Томск вилояти губернатори Владимир Мазур бошчилигидаги ишбилармон доира вакилларидан иборат делегациянинг Ўзбекистонга ташрифи доирасида В2В форматидаги кооперация биржаси бўлиб ўтди.Тадбирни Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси раиси ўринбосари Дилшод Расулов, Томск вилояти губернатори ўринбосари Василий Потёмкин, Россия Федерациясининг Ўзбекистондаги савдо вакили Константин Злигостев ҳамда Томск вилояти Савдо-саноат палатаси президенти Максим Костарев кириш сўзи билан очиб берди.Томонлар мазкур тадбир ишбилармонлик алоқаларини кенгайтириш ва янги қўшма лойиҳаларни амалга ошириш учун самарали платформа бўлиб хизмат қилишига ишонч билдирди.Қайд этилишича, В2В форматидаги кооперация биржасида 17 нафар Томск ва 100 га яқин Ўзбекистон компания вакиллари, хусусан, ўрмон, целлюлоза-қоғоз, енгил саноат ва чакана савдо, ахборот-коммуникация технологиялари, машинасозлик, металлга ишлов бериш, қурилиш саноати соҳаларида фаолият олиб борувчи компаниялар иштирок этди.
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иқтисод, ўзбекистон, россия, ҳамкорлик, савдо, савдо-саноат палатаси
иқтисод, ўзбекистон, россия, ҳамкорлик, савдо, савдо-саноат палатаси

Тошкент ва Томск вилоятлари ҳамкорлик қилишни режалаштирмоқда

18:55 13.11.2024
© Торгово-промышленная палата УзбекистанаПроведены эффективные переговоры с деловыми кругами Томской области
Проведены эффективные переговоры с деловыми кругами Томской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.11.2024
© Торгово-промышленная палата Узбекистана
Oбуна бўлиш
Томск вилояти ишбилармон доиралари билан самарали музокаралар ўтказилди.
ТОШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Тошкент ва Томск вилоятлари қатор инвестиция лойиҳалари ва савдо шартномаларини амалга оширишни режалаштирмоқда, дея хабар берди Савдо-саноат палатаси матбуот хизмати.
Тошкентда Россиянинг Томск вилояти губернатори Владимир Мазур бошчилигидаги ишбилармон доира вакилларидан иборат делегациянинг Ўзбекистонга ташрифи доирасида В2В форматидаги кооперация биржаси бўлиб ўтди.
© Торгово-промышленная палата УзбекистанаПроведены эффективные переговоры с деловыми кругами Томской области
Проведены эффективные переговоры с деловыми кругами Томской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.11.2024
Проведены эффективные переговоры с деловыми кругами Томской области
© Торгово-промышленная палата Узбекистана
Тадбирни Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси раиси ўринбосари Дилшод Расулов, Томск вилояти губернатори ўринбосари Василий Потёмкин, Россия Федерациясининг Ўзбекистондаги савдо вакили Константин Злигостев ҳамда Томск вилояти Савдо-саноат палатаси президенти Максим Костарев кириш сўзи билан очиб берди.
Томонлар мазкур тадбир ишбилармонлик алоқаларини кенгайтириш ва янги қўшма лойиҳаларни амалга ошириш учун самарали платформа бўлиб хизмат қилишига ишонч билдирди.
“В2В форматидаги учрашувлар давомида бизнес вакиллари ўз ҳамкасблари билан ўзаро манфаатли лойиҳаларни амалга ошириш режаларини атрофлича муҳокама қилиб, бир қатор инвестиция лойиҳалари ва савдо шартномаларини биргаликда амалга ошириш бўйича келишувларга эришишди. Жумладан, Савдо-саноат палатаси Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси ва Томск Савдо-саноат палатаси ўртасида ўзаро англашув меморандуми имзоланди”, — дейилади хабарда.
© Торгово-промышленная палата УзбекистанаПроведены эффективные переговоры с деловыми кругами Томской области
Проведены эффективные переговоры с деловыми кругами Томской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.11.2024
Проведены эффективные переговоры с деловыми кругами Томской области
© Торгово-промышленная палата Узбекистана
Қайд этилишича, В2В форматидаги кооперация биржасида 17 нафар Томск ва 100 га яқин Ўзбекистон компания вакиллари, хусусан, ўрмон, целлюлоза-қоғоз, енгил саноат ва чакана савдо, ахборот-коммуникация технологиялари, машинасозлик, металлга ишлов бериш, қурилиш саноати соҳаларида фаолият олиб борувчи компаниялар иштирок этди.
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