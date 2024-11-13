https://sputniknews.uz/20241113/tomsk-gubernator-ozbekiston-tashrif-matbuot-anjuman-46600982.html
Томск вилояти губернаторининг Ўзбекистонга ташрифи бўйича матбуот анжумани — видео
Томск вилояти губернаторининг Ўзбекистонга ташрифи бўйича матбуот анжумани — видео
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Томск вилояти губернатори Владимир Мазур Ўзбекистонда бўлиб турибди. 13.11.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-11-13T17:27+0500
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ТОШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида Томск вилояти губернатори Владимир Мазурнинг Ўзбекистонга ташрифига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтди.Анжуманда қуйидаги масалалар кўриб чиқилди: Томск вилоятининг Ўзбекистон билан савдо-иқтисодий алоқалар, таълим, фан ва технология соҳаларидаги ҳамкорлиги, саноат ишлаб чиқарувчилар, ривожлантирилиши режалаштирилган соҳалар.
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Томск вилояти губернаторининг Ўзбекистонга ташрифи бўйича матбуот анжумани — видео
17:27 13.11.2024 (янгиланди: 17:42 13.11.2024)
Томск вилояти губернатори Владимир Мазур Ўзбекистонда бўлиб турибди.
ТОШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида Томск вилояти губернатори Владимир Мазурнинг Ўзбекистонга ташрифига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтди.
Анжуманда қуйидаги масалалар кўриб чиқилди: Томск вилоятининг Ўзбекистон билан савдо-иқтисодий алоқалар, таълим, фан ва технология соҳаларидаги ҳамкорлиги, саноат ишлаб чиқарувчилар, ривожлантирилиши режалаштирилган соҳалар.