Сомон сувоқ, ёғоч, айвон ва сўри: Мирзиёев Бокудаги Ўзбекистон павильони билан танишди
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана посетил Национальный павильон на COP-29
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Павильон Ўзбекистоннинг ноёб маданий мероси ҳамда экология ва иқлим масалаларига барқарор ёндашувларини намойиш этишга мўлжалланган.
ТОШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Боку шаҳрида ўтаётган БМТнинг Бутунжаҳон иқлим саммитида (COP29) ташкил этилган Ўзбекистон Миллий павильони билан танишди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
Давлат раҳбарига павильоннинг ғояси ва унда ўтказилиши режалаштирилган тадбирлар ҳақида батафсил маълумот берилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана посетил Национальный павильон на COP-29
Президент Узбекистана посетил Национальный павильон на COP-29
© Пресс-служба президента Узбекистана
Павильон Ўзбекистоннинг ноёб маданий мероси ҳамда экология ва иқлим масалаларига барқарор ёндашувларини намойиш этишга мўлжалланган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана посетил Национальный павильон на COP-29
Президент Узбекистана посетил Национальный павильон на COP-29
© Пресс-служба президента Узбекистана
Унинг "Ички барқарорлик" деб номланган меъморий концепцияси инсоннинг табиат билан уйғунлигини ва оилавий қадриятларни ифодаловчи анъанавий ўзбек ҳовлисига асосланган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана посетил Национальный павильон на COP-29
Президент Узбекистана посетил Национальный павильон на COP-29
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Сомон сувоқ ва ёғоч каби экологик, анъанавий материаллардан фойдаланиб, азалдан ўзбек хонадонининг ажралмас қисми бўлмиш айвон ва сўридан илҳомланиб бунёд этилган павильон уйғун макон ҳосил қилади. Биргаликда ушбу меъморий ечимлар қулай микроиқлимни таъминлайди, шинам муҳит яратади ва барқарор келажак ҳақидаги ғамхўрликни акс эттиради”, — дейилади хабарда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана посетил Национальный павильон на COP-29
Президент Узбекистана посетил Национальный павильон на COP-29
© Пресс-служба президента Узбекистана
Саммит кунларида бу ерда Оролбўйи минтақасининг ижтимоий-экологик муаммоларини ҳал этиш, "яшил" иқтисодиётни ривожлантириш, қайта тикланувчи энергия манбаларини ва сувни тежайдиган технологияларни жорий этиш, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ҳамда биохилма-хилликни асрашга бағишланган 20 дан ортиқ қўшимча тадбир ўтказилиши режалаштирилган.