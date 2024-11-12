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Томск вилояти губернаторининг Ўзбекистонга ташрифи бўйича матбуот анжумани бўлиб ўтади
Томск вилояти губернаторининг Ўзбекистонга ташрифи бўйича матбуот анжумани бўлиб ўтади
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Томск вилояти губернатори Владимир Мазурнинг Ўзбекистонга ташриф буюради.
2024-11-12T19:01+0500
2024-11-12T19:01+0500
2024-11-12T19:01+0500
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ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Эртага, 13 ноябрь куни, соат 17:30 да Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида Томск вилояти губернатори Владимир Мазурнинг Ўзбекистонга ташрифига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтади.Анжуманда қуйидаги масалалар кўриб чиқилади:
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томск вилояти губернатори владимир мазур ўзбекистон
томск вилояти губернатори владимир мазур ўзбекистон
Томск вилояти губернаторининг Ўзбекистонга ташрифи бўйича матбуот анжумани бўлиб ўтади
Эксклюзив
Томск вилояти губернатори Владимир Мазурнинг Ўзбекистонга ташриф буюради.
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Эртага, 13 ноябрь куни, соат 17:30 да Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида Томск вилояти губернатори Владимир Мазурнинг Ўзбекистонга ташрифига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтади.
Анжуманда қуйидаги масалалар кўриб чиқилади:
Томск вилояти Ўзбекистон билан савдо-иқтисодий алоқалар, таълим, фан ва технология соҳаларида қандай ҳамкорлик қилади?
Саноат ишлаб чиқарувчилари ўзаро қандай ишлайди? Қайси соҳаларни ривожлантириш режалаштирилмоқда?