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https://sputniknews.uz/20241112/sport-turizm-jahon-chempionat-ozbekiston-rossiya-46575268.html
Спорт туризми: Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон ва Россия спортчилари ғолиб деб топилди
Спорт туризми: Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон ва Россия спортчилари ғолиб деб топилди
Sputnik Ўзбекистон
Самарқандда бўлиб ўтган спорт туризми бўйича жаҳон чемпионатида Ўзбекистон ва Россия спортчилари энг яхши деб топилди
2024-11-12T16:03+0500
2024-11-12T16:17+0500
спорт
ўзбекистон
самарқанд
туризм
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TOШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Самарқандда бўлиб ўтган спорт туризми бўйича жаҳон чемпионатида Ўзбекистон ва Россия спортчилари ғолиб деб топилди, дея хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири. Самарқанд вилоятининг тоғли ҳудудида халқаро спорт туризми фестивали бўлиб ўтди, унда Россия, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва бошқа давлатлардан 300 нафарга яқин спортчи иштирок этди. Чемпионат доирасида пиёда ва велоспорт масофаларида спорт туризми бўйича ҳам чемпионлар аниқланди. Улар Ўзбекистон ва Россия спортчилари бор. Улар орасида велоспорт бўйича Ўзбекистон спортчилари чемпион деб топилди. Россиялик спортчилар иккинчи бўлиб етиб келишди. Юриш масофасида эса Россия вакиллари олтин, Ўзбекистон эса кумуш медални қўлга киритди.Маълумот учун, чемпионат Самарқанд тумани “Оҳалик-Оқбўйро-Миронқул” туристик рекреацион зонаси ҳудудида бўлиб ўтди. Мазкур тоғ ҳудуди Тожикистон тоғ тизмаларига туташган.
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спорт, ўзбекистон, самарқанд, туризм
спорт, ўзбекистон, самарқанд, туризм

Спорт туризми: Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон ва Россия спортчилари ғолиб деб топилди

16:03 12.11.2024 (янгиланди: 16:17 12.11.2024)
© SputnikАтлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму
Атлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.11.2024
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Жаҳон чемпионатида 300 нафарга яқин спортчи иштирок этди.
TOШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Самарқандда бўлиб ўтган спорт туризми бўйича жаҳон чемпионатида Ўзбекистон ва Россия спортчилари ғолиб деб топилди, дея хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири.
© SputnikАтлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму
Атлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.11.2024
Атлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму
© Sputnik
Самарқанд вилоятининг тоғли ҳудудида халқаро спорт туризми фестивали бўлиб ўтди, унда Россия, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва бошқа давлатлардан 300 нафарга яқин спортчи иштирок этди.
© SputnikАтлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму
Атлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.11.2024
Атлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму
© Sputnik
Чемпионат доирасида пиёда ва велоспорт масофаларида спорт туризми бўйича ҳам чемпионлар аниқланди. Улар Ўзбекистон ва Россия спортчилари бор.
© SputnikАтлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму
Атлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.11.2024
Атлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму
© Sputnik
Улар орасида велоспорт бўйича Ўзбекистон спортчилари чемпион деб топилди. Россиялик спортчилар иккинчи бўлиб етиб келишди.
© SputnikАтлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму
Атлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.11.2024
Атлеты из Узбекистана и России признаны лучшими на чемпионате мира по спортивному туризму
© Sputnik
Юриш масофасида эса Россия вакиллари олтин, Ўзбекистон эса кумуш медални қўлга киритди.

“Чемпионатнинг кўплаб иштирокчилари учун ўзбекистонлик спортчиларнинг тайёргарлиги чинакам кашфиёт бўлди. Бу, албатта, катта ютуқ. Велосипед ва пиёда юриш учун мўлжалланган маҳаллий йўлакларнинг сифатини ҳам таъкидламоқчиман – улар халқаро стандартларга жавоб беради. Келгуси йилда мамлакатингизда яна бир қанча тадбирларни ўтказишни режалаштирганмиз”, — деди Халқаро спорт туризми федерацияси вице-президенти, Россия Федерацияси вакили Алексей Дягтерёв.

Маълумот учун, чемпионат Самарқанд тумани “Оҳалик-Оқбўйро-Миронқул” туристик рекреацион зонаси ҳудудида бўлиб ўтди. Мазкур тоғ ҳудуди Тожикистон тоғ тизмаларига туташган.
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