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https://sputniknews.uz/20241105/tadbirkorlar-nazorat-organ-46456598.html
Мирзиёев тадбиркорларнинг ҳуқуқий ҳимоясини кучайтиришга оид таклифлар билан танишди
Мирзиёев тадбиркорларнинг ҳуқуқий ҳимоясини кучайтиришга оид таклифлар билан танишди
Sputnik Ўзбекистон
Тадбиркорларни назорат қилувчи ваколатли органлар ва уларнинг назорат соҳалари рўйхати тасдиқланади. 05.11.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-11-05T09:22+0500
2024-11-05T09:22+0500
жамият
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шавкат мирзиёев
тадбиркор
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ТОШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев тадбиркорларнинг ҳуқуқий ҳимоясини кучайтиришга оид таклифлар тақдимоти билан танишди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.Қайд этилишича, 2025 йил 1 январдан бошлаб битта ҳуқуқбузарлик учун битта жавобгарлик чорасини белгилаш назарда тутилмоқда. Жумладан, тадбиркорлик фаолиятини якка тартибдаги тадбиркор сифатида рўйхатдан ўтмасдан амалга оширганлик учун молиявий жарима бекор қилинмоқда.Шунингдек, рақамли маркировкалаш қоидаларини ҳамда фискал белгиларни акс эттириш тартибини бузиш, ходимлар сонини яшириш учун маъмурий жавобгарлик бекор қилинади.Низолар ҳал қилинишини енгиллиштириш мақсадида 2025 йил 1 мартдан судда иш юритиш тарафлар келишуви билан тугатилганда давлат божининг бир қисмини қайтариб бериш тартиби жорий этилади.Келаси йилнинг 1 январидан бошлаб, текширувлар “Хавфни таҳлил қилиш” электрон тизими доирасида тадбиркорларни 3 та тоифага ажратган ҳолда ўтказилади. Айтилишича, тадбиркорлар фаолиятида ноқонуний текширувларнинг олдини олиш, назорат органларининг текширувчи ходимлари малакаси оширилади.
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жамият, ўзбекистон, шавкат мирзиёев, тадбиркор
жамият, ўзбекистон, шавкат мирзиёев, тадбиркор

Мирзиёев тадбиркорларнинг ҳуқуқий ҳимоясини кучайтиришга оид таклифлар билан танишди

09:22 05.11.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по усилению правовой защиты предпринимателей.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по усилению правовой защиты предпринимателей. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.11.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Тадбиркорларни назорат қилувчи ваколатли органлар ва уларнинг назорат соҳалари рўйхати тасдиқланади.
ТОШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев тадбиркорларнинг ҳуқуқий ҳимоясини кучайтиришга оид таклифлар тақдимоти билан танишди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
Қайд этилишича, 2025 йил 1 январдан бошлаб битта ҳуқуқбузарлик учун битта жавобгарлик чорасини белгилаш назарда тутилмоқда. Жумладан, тадбиркорлик фаолиятини якка тартибдаги тадбиркор сифатида рўйхатдан ўтмасдан амалга оширганлик учун молиявий жарима бекор қилинмоқда.
Шунингдек, рақамли маркировкалаш қоидаларини ҳамда фискал белгиларни акс эттириш тартибини бузиш, ходимлар сонини яшириш учун маъмурий жавобгарлик бекор қилинади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по усилению правовой защиты предпринимателей.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по усилению правовой защиты предпринимателей. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.11.2024
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по усилению правовой защиты предпринимателей.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Низолар ҳал қилинишини енгиллиштириш мақсадида 2025 йил 1 мартдан судда иш юритиш тарафлар келишуви билан тугатилганда давлат божининг бир қисмини қайтариб бериш тартиби жорий этилади.
“Тадбиркорлар фаолиятини назорат қилишга ваколатли органлар ва уларнинг назорат соҳалари рўйхати тасдиқланади. Бунда, рўйхатда йўқ масалалар бўйича тадбиркорлар фаолиятини текшириш тақиқланади. Тадбиркорлар фаолиятида ўтказиладиган барча текширувлар “Ягона давлат назорати” ахборот тизими орқали хабардор этиш тартибида амалга оширилади”, — дейилади хабарда.
Келаси йилнинг 1 январидан бошлаб, текширувлар “Хавфни таҳлил қилиш” электрон тизими доирасида тадбиркорларни 3 та тоифага ажратган ҳолда ўтказилади. Айтилишича, тадбиркорлар фаолиятида ноқонуний текширувларнинг олдини олиш, назорат органларининг текширувчи ходимлари малакаси оширилади.
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