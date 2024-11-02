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Энг қиммат ва энг арзон паловлар қаерларда тайёрланмоқда — инфографика
Энг қиммат ва энг арзон паловлар қаерларда тайёрланмоқда — инфографика
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Энг қиммат ва энг арзон паловлар қаерларда тайёрланмоқда — инфографика
2024-11-02T11:45+0500
2024-11-02T11:45+0500
2024-11-02T11:58+0500
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палов инфографика
Энг қиммат ва энг арзон паловлар қаерларда тайёрланмоқда — инфографика
11:45 02.11.2024 (янгиланди: 11:58 02.11.2024)
Ўзбекистонда энг қиммат бир порция палов Тошкентда тайёрланмоқда – 34,5 минг сўм. Энг арзони эса Наманганда – 22,2 минг сўм.
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