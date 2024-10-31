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Украина Қуролли кучларининг Курск вилоятидаги йўқотишлари маълум қилинди
Украина Қуролли кучларининг Курск вилоятидаги йўқотишлари маълум қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Мудофаа вазирлиги: Украина Қуролли кучлари бир кун давомида Курск вилоятида 300 дан ортиқ аскарини йўқотди 31.10.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-10-31T17:12+0500
2024-10-31T17:12+0500
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ТОШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Сўнгги 24 соат ичида Россия армияси бўлинмалари 300 нафардан ортиқ украиналик жангарини, тўртта зирҳли жанговар техникани, шунингдек, саккизта артиллерия қуроли, тўртта миномёт ва Исроилда ишлаб чиқарилган RADA станциясини йўқ қилди, дея хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги.Умуман олганда, Курск йўналишидаги жангларда душман 28 600 нафардан ортиқ аскар, 180 та танк, 101 та пиёда жанговар машинасини ва бошқа қуролларини йўқотган.“Украина Қуролли кучлари бўлинмаларини йўқ қилиш операцияси давом этмоқда”, — дея қўшимча қилди Россия Мудофаа вазирлиги.
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дунё янгиликлари, дунёда, россия, россия мудофаа вазири, украина
Украина Қуролли кучларининг Курск вилоятидаги йўқотишлари маълум қилинди
Мудофаа вазирлиги: Украина Қуролли кучлари бир кун давомида Курск вилоятида 300 дан ортиқ аскарини йўқотди
ТОШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Сўнгги 24 соат ичида Россия армияси бўлинмалари 300 нафардан ортиқ украиналик жангарини, тўртта зирҳли жанговар техникани, шунингдек, саккизта артиллерия қуроли, тўртта миномёт ва Исроилда ишлаб чиқарилган RADA станциясини йўқ қилди, дея хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги.
"Кун давомида Украина Қуролли кучларининг йўқотишлари 300 нафардан ортиқ ҳарбий хизматчини ташкил этди, тўртта зирҳли жанговар машина, шунингдек, саккизта артиллерия қуроли, тўртта миномёт, Исроилда ишлаб чиқарилган RADA станцияси ва тўққизта автомобиль йўқ қилинди", — дейилади хабарда.
Умуман олганда, Курск йўналишидаги жангларда душман 28 600 нафардан ортиқ аскар, 180 та танк, 101 та пиёда жанговар машинасини ва бошқа қуролларини йўқотган.
“Украина Қуролли кучлари бўлинмаларини йўқ қилиш операцияси давом этмоқда”, — дея қўшимча қилди Россия Мудофаа вазирлиги.