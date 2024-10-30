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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20241030/rossiya-xarkov-kruglyakovka-ozod-46388973.html
Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Кругляковкани озод қилди
Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Кругляковкани озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Мудофаа вазирлиги: Россия Қуролли кучлари Харков вилоятидаги Кругляковкани озод қилди.
2024-10-30T15:22+0500
2024-10-30T16:14+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Кругляковка қишлоғини назоратга олди, дея хабар берди мамлакат Мудофаа вазирлиги.Кругляковка қишлоғи “Ғарб” қўшинлар гуруҳи томонидан озод қилинди.Бундан ташқари, "Ғарб" жангчилари Петропавловка ва Берестовое (Харьков вилояти), Надия (ЛХР) ва Серебрянский ўрмон хўжалиги ҳудудларида тўртта Украина бригадаларининг тузилмаларини мағлуб этишди. Шунингдек, бешта қарши ҳужумни қайтаришди.Бир кун давомида душманнинг 410 нафар аскари ҳалок бўлди ва яраланди. Қатор қуроллар, жумладан, бешта дала ўқ-дори омбори ҳам йўқ қилинди.
https://sputniknews.uz/20241028/dxr-tsukurino-46346868.html
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мудофаа вазирлиги россия қуролли кучлари харков вилояти кругляковка
мудофаа вазирлиги россия қуролли кучлари харков вилояти кругляковка

Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Кругляковкани озод қилди

15:22 30.10.2024 (янгиланди: 16:14 30.10.2024)
© Sputnik / Алексей Майшев / Медиабанкка ўтишБоевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО.
Боевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.10.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
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Мудофаа вазирлиги: Россия Қуролли кучлари Харьков вилоятидаги Кругляковкани озод қилди.
ТОШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Кругляковка қишлоғини назоратга олди, дея хабар берди мамлакат Мудофаа вазирлиги.
Кругляковка қишлоғи “Ғарб” қўшинлар гуруҳи томонидан озод қилинди.
Бундан ташқари, "Ғарб" жангчилари Петропавловка ва Берестовое (Харьков вилояти), Надия (ЛХР) ва Серебрянский ўрмон хўжалиги ҳудудларида тўртта Украина бригадаларининг тузилмаларини мағлуб этишди. Шунингдек, бешта қарши ҳужумни қайтаришди.
Бир кун давомида душманнинг 410 нафар аскари ҳалок бўлди ва яраланди. Қатор қуроллар, жумладан, бешта дала ўқ-дори омбори ҳам йўқ қилинди.
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.10.2024
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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