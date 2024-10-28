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Ўзбекистонда парламент сайловлари: эксперт нуқтаи назари
Ўзбекистонда парламент сайловлари: эксперт нуқтаи назари
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Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази меҳмони сайлов мониторингининг асосий натижалари ҳақида сўз юритди. 28.10.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-10-28T13:36+0500
2024-10-28T13:36+0500
2024-10-28T14:18+0500
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ТОШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Европа-Осиё тадқиқотлари маркази директори Андрей Русаковнинг 27 октябрь куни бўлиб ўтадиган Ўзбекистонда парламент сайловларига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтди.27 октябрь куни республикада депутатлар сайлови бўлиб ўтди. Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази меҳмони қуйидаги саволларга жавоб берди: сайлов мониторингининг асосий натижалари қандай? Ўзбекистон-Россия ҳамкорлигининг истиқболлари қандай?
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матбуот-анжуман, матбуот маркази видео, ўзбекистон, сайловлар, россия, видео
матбуот-анжуман, матбуот маркази видео, ўзбекистон, сайловлар, россия, видео
Ўзбекистонда парламент сайловлари: эксперт нуқтаи назари
13:36 28.10.2024 (янгиланди: 14:18 28.10.2024)
Эксклюзив
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази меҳмони сайлов мониторингининг асосий натижалари ҳақида сўз юритди.
ТОШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Европа-Осиё тадқиқотлари маркази директори Андрей Русаковнинг 27 октябрь куни бўлиб ўтадиган Ўзбекистонда парламент сайловларига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтди.
27 октябрь куни республикада депутатлар сайлови бўлиб ўтди.
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази меҳмони қуйидаги саволларга жавоб берди: сайлов мониторингининг асосий натижалари қандай? Ўзбекистон-Россия ҳамкорлигининг истиқболлари қандай?