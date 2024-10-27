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Ўзбекстонда парламент сайловлари — 2024
2024 йил 27 октябрь куни Ўзбекистон Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси, Халқ депутатлари вилоятлар, шаҳар ва туман кенгашларига сайловлар бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20241027/uzbekistan-saylovlar-ilyos-umaxanov-46332439.html
Ўзбекистонда сайловлар қандай ўтмоқда — Иляс Умаханов иштирокида матбуот анжумани
Ўзбекистонда сайловлар қандай ўтмоқда — Иляс Умаханов иштирокида матбуот анжумани
Sputnik Ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида Россия Федерацияси сенатори меҳмон бўлади. 27.10.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-10-27T13:00+0500
2024-10-27T16:56+0500
ўзбекстонда парламент сайловлари — 2024
матбуот-анжуман
ўзбекистон
сайловлар
россия
матбуот маркази видео
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ТОШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Бугун соат 16:00 да Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида Россия Федерацияси сенатори иштирокида матбуот анжумани бўлиб ўтади.Матбуот марказининг бу галги меҳмони Россия Федерацияси сенатори, Федерация Кенгаши ва Олий Мажлис Сенати ўртасидаги ҳамкорлик бўйича комиссия ҳамраиси, “Россия-Ўзбекистон” дўстлик жамияти раиси Иляс Умаханов.Анжуман 27 октябрь куни бўлиб ўтаётган Ўзбекистондаги парламент сайловларига бағишланган.Журналистлар иштирок этишга таклиф қилинади. Рўйхатдан ўтиш учун телефон рақами ва Телеграм манзили: +998971907178, @alisherakimbaev.
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матбуот-анжуман, ўзбекистон, сайловлар, россия, матбуот маркази видео
матбуот-анжуман, ўзбекистон, сайловлар, россия, матбуот маркази видео

Ўзбекистонда сайловлар қандай ўтмоқда — Иляс Умаханов иштирокида матбуот анжумани

13:00 27.10.2024 (янгиланди: 16:56 27.10.2024)
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.10.2024
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида Россия Федерацияси сенатори меҳмон бўлади.
ТОШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Бугун соат 16:00 да Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида Россия Федерацияси сенатори иштирокида матбуот анжумани бўлиб ўтади.
Матбуот марказининг бу галги меҳмони Россия Федерацияси сенатори, Федерация Кенгаши ва Олий Мажлис Сенати ўртасидаги ҳамкорлик бўйича комиссия ҳамраиси, “Россия-Ўзбекистон” дўстлик жамияти раиси Иляс Умаханов.
Анжуман 27 октябрь куни бўлиб ўтаётган Ўзбекистондаги парламент сайловларига бағишланган.
Журналистлар иштирок этишга таклиф қилинади. Рўйхатдан ўтиш учун телефон рақами ва Телеграм манзили: +998971907178, @alisherakimbaev.
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