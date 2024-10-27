https://sputniknews.uz/20241027/uzbekistan-parlament-saylov-46332706.html
Ўзбекистонда парламент сайловлари қандай ўтмоқда — видео
Ўзбекистонда парламент сайловлари қандай ўтмоқда — видео
Sputnik Ўзбекистон
МДҲ ПА кузатувчилари иштирокида матбуот анжумани бўлиб ўтди. 27.10.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-10-27T12:09+0500
2024-10-27T12:09+0500
2024-10-27T13:36+0500
ўзбекстонда парламент сайловлари — 2024
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ТОШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида республикадаги парламент сайловига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтди.Иштирокчилар:
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сиёсат, ўзбекистон, мдҳ, сайловлар, видео
сиёсат, ўзбекистон, мдҳ, сайловлар, видео
Ўзбекистонда парламент сайловлари қандай ўтмоқда — видео
12:09 27.10.2024 (янгиланди: 13:36 27.10.2024)
МДҲ ПА кузатувчилари иштирокида матбуот анжумани бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида республикадаги парламент сайловига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтди.
Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги Парламентлараро Ассамблеяси (МДҲ ПА) халқаро кузатувчилар гуруҳи координатори, Қирғизистон Республикаси Жогорку Кенеши депутати Талайбек Масабиров:
Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги Парламентлараро Ассамблеяси (МДҲ ПА) Кенгаши Бош котиби Дмитрий Кобицкий.