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Исроил-Фаластин можароси - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.11.2023
Исроил-Фаластин можароси
Исроил-Фаластин можароси октябр бошида ХАМАС зарбасидан сўнг қайтадан авж олди. Исроил "Ғазо" секторини бомбардимон қилди ва тўлиқ блокадага олди.
https://sputniknews.uz/20241027/falastin-rossiya-yaqin-sharq--46331596.html
Фаластин Россиянинг “Яқин Шарқ тўртлиги”ни кенгайтириш таклифини қўллаб-қувватлади
Фаластин Россиянинг “Яқин Шарқ тўртлиги”ни кенгайтириш таклифини қўллаб-қувватлади
Sputnik Ўзбекистон
Фаластин президентининг маслаҳатчиси: Тўртликнинг кенгайиши АҚШнинг Фаластин-Исроил можаросини ҳал қилишда воситачи сифатида монополия ролига даъволарига путур... 27.10.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-10-27T13:42+0500
2024-10-27T13:42+0500
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ТОШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Фаластин раҳбарияти Россия президенти Владимир Путиннинг “Яқин Шарқ тўртлиги”ни кенгайтириш таклифини тўлиқ қўллаб-қувватлайди. Бу ҳақда Фаластин президентининг маслаҳатчиси Маҳмуд ал-Ҳабаш РИА Новостига маълум қилди.Тўртликнинг кенгайиши, Фаластин раҳбарининг маслаҳатчиси таъкидлаганидек, АҚШнинг Фаластин-Исроил можаросини ҳал қилишда воситачи сифатида монополия ролига даъволарига путур етказади."Америка истисносизлигини камайтириш ва унга бошқа мамлакатларни жалб қилиш орқали сиёсий жараёнда мувозанатни тиклаш керак", — дея қўшимча қилди у.
https://sputniknews.uz/20241024/jahon-iqtisodiyot-terrorizm-xavfsizlik-putin-briks-46293167.html
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дунё янгиликлари, дунёда, сиёсат, россия, фаластин, брикс (brics), владимир путин

Фаластин Россиянинг “Яқин Шарқ тўртлиги”ни кенгайтириш таклифини қўллаб-қувватлади

13:42 27.10.2024
© РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости
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Фаластин президентининг маслаҳатчиси: Тўртликнинг кенгайиши АҚШнинг Фаластин-Исроил можаросини ҳал қилишда воситачи сифатида монополия ролига даъволарига путур етказади.
ТОШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Фаластин раҳбарияти Россия президенти Владимир Путиннинг “Яқин Шарқ тўртлиги”ни кенгайтириш таклифини тўлиқ қўллаб-қувватлайди. Бу ҳақда Фаластин президентининг маслаҳатчиси Маҳмуд ал-Ҳабаш РИА Новостига маълум қилди.
"Биз президент Путиннинг тўртликни кенгайтириш таклифини чин дилдан қўллаб-қувватлаймиз, чунки бу Исроилнинг Фаластин давлати ерларини босиб олишига чек қўйиш ва бу давлатнинг мустақиллигини эълон қилиш орқали минтақада тўлиқ ва кенг қамровли тинчлик ўрнатиш йўлидаги ролини кучайтиради”, — деди ал-Ҳабаш Қозондаги БРИКСнинг XVI саммитида.
Тўртликнинг кенгайиши, Фаластин раҳбарининг маслаҳатчиси таъкидлаганидек, АҚШнинг Фаластин-Исроил можаросини ҳал қилишда воситачи сифатида монополия ролига даъволарига путур етказади.
"Америка истисносизлигини камайтириш ва унга бошқа мамлакатларни жалб қилиш орқали сиёсий жараёнда мувозанатни тиклаш керак", — дея қўшимча қилди у.
XVI саммит БРИКС. Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.10.2024
Жаҳон иқтисодиёти, терроризм ва хавфсизлик: Путиннинг “БРИКС+”даги асосий фикрлари
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