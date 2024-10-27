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Фаластин Россиянинг “Яқин Шарқ тўртлиги”ни кенгайтириш таклифини қўллаб-қувватлади
Фаластин Россиянинг “Яқин Шарқ тўртлиги”ни кенгайтириш таклифини қўллаб-қувватлади
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Фаластин президентининг маслаҳатчиси: Тўртликнинг кенгайиши АҚШнинг Фаластин-Исроил можаросини ҳал қилишда воситачи сифатида монополия ролига даъволарига путур... 27.10.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-10-27T13:42+0500
2024-10-27T13:42+0500
2024-10-27T13:42+0500
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ТОШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Фаластин раҳбарияти Россия президенти Владимир Путиннинг “Яқин Шарқ тўртлиги”ни кенгайтириш таклифини тўлиқ қўллаб-қувватлайди. Бу ҳақда Фаластин президентининг маслаҳатчиси Маҳмуд ал-Ҳабаш РИА Новостига маълум қилди.Тўртликнинг кенгайиши, Фаластин раҳбарининг маслаҳатчиси таъкидлаганидек, АҚШнинг Фаластин-Исроил можаросини ҳал қилишда воситачи сифатида монополия ролига даъволарига путур етказади."Америка истисносизлигини камайтириш ва унга бошқа мамлакатларни жалб қилиш орқали сиёсий жараёнда мувозанатни тиклаш керак", — дея қўшимча қилди у.
https://sputniknews.uz/20241024/jahon-iqtisodiyot-terrorizm-xavfsizlik-putin-briks-46293167.html
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дунё янгиликлари, дунёда, сиёсат, россия, фаластин, брикс (brics), владимир путин
Фаластин Россиянинг “Яқин Шарқ тўртлиги”ни кенгайтириш таклифини қўллаб-қувватлади
Фаластин президентининг маслаҳатчиси: Тўртликнинг кенгайиши АҚШнинг Фаластин-Исроил можаросини ҳал қилишда воситачи сифатида монополия ролига даъволарига путур етказади.
ТОШКЕНТ, 27 окт — Sputnik.
Фаластин раҳбарияти Россия президенти Владимир Путиннинг “Яқин Шарқ тўртлиги”ни кенгайтириш таклифини тўлиқ қўллаб-қувватлайди. Бу ҳақда Фаластин президентининг маслаҳатчиси Маҳмуд ал-Ҳабаш РИА Новостига
маълум қилди.
"Биз президент Путиннинг тўртликни кенгайтириш таклифини чин дилдан қўллаб-қувватлаймиз, чунки бу Исроилнинг Фаластин давлати ерларини босиб олишига чек қўйиш ва бу давлатнинг мустақиллигини эълон қилиш орқали минтақада тўлиқ ва кенг қамровли тинчлик ўрнатиш йўлидаги ролини кучайтиради”, — деди ал-Ҳабаш Қозондаги БРИКСнинг XVI саммитида.
Тўртликнинг кенгайиши, Фаластин раҳбарининг маслаҳатчиси таъкидлаганидек, АҚШнинг Фаластин-Исроил можаросини ҳал қилишда воситачи сифатида монополия ролига даъволарига путур етказади.
"Америка истисносизлигини камайтириш ва унга бошқа мамлакатларни жалб қилиш орқали сиёсий жараёнда мувозанатни тиклаш керак", — дея қўшимча қилди у.