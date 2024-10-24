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https://sputniknews.uz/20241024/uzbekistan-tatarstan-dostlik-orden-46286723.html
Ўзбекистон президенти Татаристоннинг "Дўстлик" ордени билан тақдирланди
Ўзбекистон президенти Татаристоннинг "Дўстлик" ордени билан тақдирланди
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Юксак мукофотни Татаристон раиси Рустам Минниханов топширди. 24.10.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-10-24T10:14+0500
2024-10-24T10:14+0500
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татаристон
мукофот
шавкат мирзиёев
рустам минниханов
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ТОШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Татаристоннинг "Дўстлик" ордени билан тақдирланди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.Қозонга ташриф доирасида Ўзбекистон етакчиси Шавкат Мирзиёевни Татаристоннинг давлат мукофоти - "Дўстлик" ордени билан тақдирлаш маросими бўлиб ўтди.Юксак мукофотни давлат раҳбарига Татаристон раиси Рустам Минниханов тантанали равишда топширди.Мамлакат етакчиси Татаристон раҳбарига мукофот учун самимий миннатдорлик билдирди. Сўнгги йилларда ўзаро ҳамкорликда юқори натижаларга эришилгани қайд этилди.
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сиёсат, ўзбекистон, татаристон, мукофот, шавкат мирзиёев, рустам минниханов
сиёсат, ўзбекистон, татаристон, мукофот, шавкат мирзиёев, рустам минниханов

Ўзбекистон президенти Татаристоннинг "Дўстлик" ордени билан тақдирланди

10:14 24.10.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках программы первого дня пребывания в городе Казани Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев провел встречу с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
В рамках программы первого дня пребывания в городе Казани Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев провел встречу с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.10.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Юксак мукофотни Татаристон раиси Рустам Минниханов топширди.
ТОШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Татаристоннинг "Дўстлик" ордени билан тақдирланди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
Қозонга ташриф доирасида Ўзбекистон етакчиси Шавкат Мирзиёевни Татаристоннинг давлат мукофоти - "Дўстлик" ордени билан тақдирлаш маросими бўлиб ўтди.
Юксак мукофотни давлат раҳбарига Татаристон раиси Рустам Минниханов тантанали равишда топширди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках программы первого дня пребывания в городе Казани Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев провел встречу с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
В рамках программы первого дня пребывания в городе Казани Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев провел встречу с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.10.2024
В рамках программы первого дня пребывания в городе Казани Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев провел встречу с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Президентимиз ушбу орден билан Ўзбекистон ва Татаристон ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш, халқлар ўртасида дўстлик ва ўзаро англашувни мустаҳкамлашга қўшган улкан ҳиссаси учун мукофотланди”, — дейилади хабарда.
Мамлакат етакчиси Татаристон раҳбарига мукофот учун самимий миннатдорлик билдирди. Сўнгги йилларда ўзаро ҳамкорликда юқори натижаларга эришилгани қайд этилди.
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