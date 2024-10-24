БРИКС саммити: Мирзиёев қайси давлат етакчилари билан учрашди?

© Пресс-служба президента Узбекистана В рамках первого дня программы пребывания в городе Казани Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на полях саммита БРИКС провел встречу с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.