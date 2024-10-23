https://sputniknews.uz/20241023/toshkent-nauka-0-festival-46279017.html
Тошкентда "НАУКА 0+" халқаро фестивали бўлиб ўтади
Тошкентда "НАУКА 0+" халқаро фестивали бўлиб ўтади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ОТМларида турли ёшдаги фуқаролар орасида илм-фанни оммалаштиришга бағишланган "НАУКА 0+" фестивали бўлиб ўтади. Унда етакчи олимлар томонидан... 23.10.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-10-23T18:09+0500
2024-10-23T18:09+0500
2024-10-23T18:09+0500
тошкент
москва
москва давлат университети (мгу)
илм-фан
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ТОШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Тошкентда 2-3 ноябрь кунлари "НАУКА 0+" халқаро фестивали бўлиб ўтади, унинг бош мавзуси - "Атрофимиздаги фан".НАУКА 0+ фестивали Тошкент шаҳридаги Москва давлат университети филиали, Тошкент политехника музейи, Россия кимё-технология университети филиали, Россия давлат нефть ва газ университети филиали, Ўзбекистон Фанлар академияси Материалшунослик институти, Тошкент кимё-технология институти, Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети ва бошқа илмий-таълим ташкилотларида бўлиб ўтади.Фестиваль Алишер Усмоновнинг “Санъат, фан ва спорт” хайрия фонди кўмагида ўтказилмоқда.НАУКА 0+ фестивали 2006 йилдан бери Москва давлат университети ректори В.A. Садовничий ташаббуси билан ўтказиб келинмоқда. Ушбу тадбир илм-фанни оммалаштириш соҳасидаги дунёда энг йирик таълим лойиҳаларидан бири ҳисобланади.
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тошкент, москва, москва давлат университети (мгу), илм-фан
тошкент, москва, москва давлат университети (мгу), илм-фан
Тошкентда "НАУКА 0+" халқаро фестивали бўлиб ўтади
Ўзбекистон ОТМларида турли ёшдаги фуқаролар орасида илм-фанни оммалаштиришга бағишланган "НАУКА 0+" фестивали бўлиб ўтади. Унда етакчи олимлар томонидан маърузалар ўқилади.
ТОШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Тошкентда 2-3 ноябрь кунлари "НАУКА 0+" халқаро фестивали бўлиб ўтади, унинг бош мавзуси - "Атрофимиздаги фан".
Тадбир доирасида илмий-оммабоп маърузалар, интерактив кўргазмалар, виртуал лабораториялар, қизиқарли илмий чиқишлар, инсоният келажаги ҳақидаги мунозаралар, фильмлар намойиши, роботлар танлови, викториналар, квестлар ва бошқа кўплаб тадбирлар ўтказилади. Илмий-оммабоп маърузалар етакчи олимлар томонидан ўқилади.
НАУКА 0+ фестивали Тошкент шаҳридаги Москва давлат университети филиали, Тошкент политехника музейи, Россия кимё-технология университети филиали, Россия давлат нефть ва газ университети филиали, Ўзбекистон Фанлар академияси Материалшунослик институти, Тошкент кимё-технология институти, Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети ва бошқа илмий-таълим ташкилотларида бўлиб ўтади.
“Меҳмондўст Тошкент илм-фанни оммалаштиришга қаратилган ушбу фестивалнинг пойтахти бўлиши биринчи марта эмас. Биз ҳамкасбларимиз – Ўзбекистон Республикаси академик жамоатчилиги вакилларига фан дўстлари доирасини кенгайтириш, ёш авлодни унинг нури билан таништириш муҳимлиги ҳақидаги ғоямиз билан ўртоқлашишга тайёр эканликлари учун миннатдорчилик билдирамиз", - дейди Москва давлат университети ректори Садовничий.
Фестиваль Алишер Усмоновнинг “Санъат, фан ва спорт” хайрия фонди кўмагида ўтказилмоқда.
НАУКА 0+ фестивали 2006 йилдан бери Москва давлат университети ректори В.A. Садовничий ташаббуси билан ўтказиб келинмоқда. Ушбу тадбир илм-фанни оммалаштириш соҳасидаги дунёда энг йирик таълим лойиҳаларидан бири ҳисобланади.