https://sputniknews.uz/20241022/moscow-kompaniya-biznes-missiya-uzbekistan-46246499.html
Москва компаниялари кўп тармоқли бизнес миссиясининг Ўзбекистондаги фаолияти — видео
Москва компаниялари кўп тармоқли бизнес миссиясининг Ўзбекистондаги фаолияти — видео
Sputnik Ўзбекистон
Россиянинг турли минтақаларидан Ўзбекистонга келаётган ишбилармонлик миссиялари сони сезиларли даражада ошди. 22.10.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-10-22T10:08+0500
2024-10-22T10:08+0500
2024-10-22T11:05+0500
матбуот маркази
матбуот маркази видео
ўзбекистон
россия
компания
ҳамкорлик
тошкент
москва
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/16/46246918_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_2d2d191de80b12978b57a84a50b57c0b.jpg
ТОШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Москва экспорт маркази бош директори ўринбосари Надежда Ларионованинг Москва компаниялари кўп тармоқли бизнес миссиясининг Ўзбекистонга ташрифига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтди.Сўнгги пайтларда Россиянинг турли минтақаларидан Ўзбекистонга келаётган ишбилармонлик миссиялари сони сезиларли даражада ошди, бу эса икки давлат ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамкорликни мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда.Москва компаниялари Тошкентга нима олиб келди? Анжуман меҳмони ушбу саволга жавоб берди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/16/46246918_120:0:840:540_1920x0_80_0_0_63f7be4ee6913f78495eeb28f759a345.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
матбуот маркази видео, ўзбекистон, россия, компания, ҳамкорлик, тошкент, москва, видео
матбуот маркази видео, ўзбекистон, россия, компания, ҳамкорлик, тошкент, москва, видео
Москва компаниялари кўп тармоқли бизнес миссиясининг Ўзбекистондаги фаолияти — видео
10:08 22.10.2024 (янгиланди: 11:05 22.10.2024)
Россиянинг турли минтақаларидан Ўзбекистонга келаётган ишбилармонлик миссиялари сони сезиларли даражада ошди.
ТОШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Москва экспорт маркази бош директори ўринбосари Надежда Ларионованинг Москва компаниялари кўп тармоқли бизнес миссиясининг Ўзбекистонга ташрифига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтди.
Сўнгги пайтларда Россиянинг турли минтақаларидан Ўзбекистонга келаётган ишбилармонлик миссиялари сони сезиларли даражада ошди, бу эса икки давлат ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамкорликни мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда.
Москва компаниялари Тошкентга нима олиб келди? Анжуман меҳмони ушбу саволга жавоб берди.