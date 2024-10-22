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Москва компаниялари кўп тармоқли бизнес миссиясининг Ўзбекистондаги фаолияти — видео
Москва компаниялари кўп тармоқли бизнес миссиясининг Ўзбекистондаги фаолияти — видео
Sputnik Ўзбекистон
Россиянинг турли минтақаларидан Ўзбекистонга келаётган ишбилармонлик миссиялари сони сезиларли даражада ошди. 22.10.2024, Sputnik Ўзбекистон
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2024-10-22T11:05+0500
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ТОШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Москва экспорт маркази бош директори ўринбосари Надежда Ларионованинг Москва компаниялари кўп тармоқли бизнес миссиясининг Ўзбекистонга ташрифига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтди.Сўнгги пайтларда Россиянинг турли минтақаларидан Ўзбекистонга келаётган ишбилармонлик миссиялари сони сезиларли даражада ошди, бу эса икки давлат ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамкорликни мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда.Москва компаниялари Тошкентга нима олиб келди? Анжуман меҳмони ушбу саволга жавоб берди.
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матбуот маркази видео, ўзбекистон, россия, компания, ҳамкорлик, тошкент, москва, видео
матбуот маркази видео, ўзбекистон, россия, компания, ҳамкорлик, тошкент, москва, видео

Москва компаниялари кўп тармоқли бизнес миссиясининг Ўзбекистондаги фаолияти — видео

10:08 22.10.2024 (янгиланди: 11:05 22.10.2024)
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Россиянинг турли минтақаларидан Ўзбекистонга келаётган ишбилармонлик миссиялари сони сезиларли даражада ошди.
ТОШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Москва экспорт маркази бош директори ўринбосари Надежда Ларионованинг Москва компаниялари кўп тармоқли бизнес миссиясининг Ўзбекистонга ташрифига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтди.
Сўнгги пайтларда Россиянинг турли минтақаларидан Ўзбекистонга келаётган ишбилармонлик миссиялари сони сезиларли даражада ошди, бу эса икки давлат ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамкорликни мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда.
Москва компаниялари Тошкентга нима олиб келди? Анжуман меҳмони ушбу саволга жавоб берди.
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