https://sputniknews.uz/20241020/uzbekistan-russia-tibbiyot-hamkorlik-46209989.html

Ўзбекистон ва Россия тиббиёт муассасалари ҳамкорлик қилишга келишиб олди

Ўзбекистон ва Россия тиббиёт муассасалари ҳамкорлик қилишга келишиб олди

Sputnik Ўзбекистон

Тошкентда Она ва бола саломатлиги марказининг 50 йиллигига бағишланган конференция бўлиб ўтмоқда. 20.10.2024, Sputnik Ўзбекистон

2024-10-20T11:30+0500

2024-10-20T11:30+0500

2024-10-20T11:30+0500

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тошкент

россия

халқаро конференция

тиббиёт муассаси

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ТОШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Республика ихтисослаштирилган она ва бола саломатлиги илмий-амалий тиббиёт маркази Россиянинг иккита тиббиёт муассасаси билан ҳамкорлик қилишга келишиб олди, дея хабар берди марказ матбуот хизмати.Тошкентда Она ва бола саломатлиги марказининг 50 йиллигига бағишланган конференция бўлиб ўтмоқда.Конференциянинг очилишида Олий Мажлис Сенати раиси Танзила Нарбаева президентфармони билан тақдирланганқатор ходимларгамукофотларни топширди.Қайд этилишича, юбилей санага бағишлаб "Акушерлик ва гинекологиянинг долзарб масалалари" мавзусида ўтказилаётган конференцияда 12 та хорижий давлатдан соҳа экспертлари ва маҳаллий мутахассислар иштирок этмоқда.Тошкент конференциясида энг кенг тақдим этилган Россия илмий мактаби бўлди.Акушерлик ва гинекология соҳасида замонавий технологиялар билан Россиянинг қуйидагилар иштирок этди:

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жамият, ўзбекистон, тошкент, россия, халқаро конференция, тиббиёт муассаси