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https://sputniknews.uz/20241020/uzbekistan-russia-tibbiyot-hamkorlik-46209989.html
Ўзбекистон ва Россия тиббиёт муассасалари ҳамкорлик қилишга келишиб олди
Ўзбекистон ва Россия тиббиёт муассасалари ҳамкорлик қилишга келишиб олди
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Тошкентда Она ва бола саломатлиги марказининг 50 йиллигига бағишланган конференция бўлиб ўтмоқда. 20.10.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-10-20T11:30+0500
2024-10-20T11:30+0500
жамият
ўзбекистон
тошкент
россия
халқаро конференция
тиббиёт муассаси
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ТОШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Республика ихтисослаштирилган она ва бола саломатлиги илмий-амалий тиббиёт маркази Россиянинг иккита тиббиёт муассасаси билан ҳамкорлик қилишга келишиб олди, дея хабар берди марказ матбуот хизмати.Тошкентда Она ва бола саломатлиги марказининг 50 йиллигига бағишланган конференция бўлиб ўтмоқда.Конференциянинг очилишида Олий Мажлис Сенати раиси Танзила Нарбаева президентфармони билан тақдирланганқатор ходимларгамукофотларни топширди.Қайд этилишича, юбилей санага бағишлаб "Акушерлик ва гинекологиянинг долзарб масалалари" мавзусида ўтказилаётган конференцияда 12 та хорижий давлатдан соҳа экспертлари ва маҳаллий мутахассислар иштирок этмоқда.Тошкент конференциясида энг кенг тақдим этилган Россия илмий мактаби бўлди.Акушерлик ва гинекология соҳасида замонавий технологиялар билан Россиянинг қуйидагилар иштирок этди:
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жамият, ўзбекистон, тошкент, россия, халқаро конференция, тиббиёт муассаси
жамият, ўзбекистон, тошкент, россия, халқаро конференция, тиббиёт муассаси

Ўзбекистон ва Россия тиббиёт муассасалари ҳамкорлик қилишга келишиб олди

11:30 20.10.2024
© Хокимият города ТашкентаХоким Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с делегацией под руководством главы города Екатеринбурга Российской Федерации Алексеем Орловым
Хоким Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с делегацией под руководством главы города Екатеринбурга Российской Федерации Алексеем Орловым - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.10.2024
© Хокимият города Ташкента
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Тошкентда Она ва бола саломатлиги марказининг 50 йиллигига бағишланган конференция бўлиб ўтмоқда.
ТОШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Республика ихтисослаштирилган она ва бола саломатлиги илмий-амалий тиббиёт маркази Россиянинг иккита тиббиёт муассасаси билан ҳамкорлик қилишга келишиб олди, дея хабар берди марказ матбуот хизмати.
Тошкентда Она ва бола саломатлиги марказининг 50 йиллигига бағишланган конференция бўлиб ўтмоқда.
© Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребенкаКонференция, посвященная 50-летию Центра здоровья матери и ребенка
Конференция, посвященная 50-летию Центра здоровья матери и ребенка - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.10.2024
Конференция, посвященная 50-летию Центра здоровья матери и ребенка
© Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребенка
“Конференция доирасида Республика ихтисослаштирилган она ва бола саломатлиги илмий-амалий тиббиёт маркази томонидан Россиянинг иккита муассасаси — "Академик В,И. Краснопольский номидаги акушерлик ва гинекология илмий-тадқиқот институти" МО ССДБМ, ҳамда "Ҳудудий перинатал маркази" Калининград ДБМ билан Битим имзоланди”, — дейилади хабарда.
Конференциянинг очилишида Олий Мажлис Сенати раиси Танзила Нарбаева президентфармони билан тақдирланганқатор ходимларгамукофотларни топширди.
© Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребенкаКонференция, посвященная 50-летию Центра здоровья матери и ребенка
Конференция, посвященная 50-летию Центра здоровья матери и ребенка - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.10.2024
Конференция, посвященная 50-летию Центра здоровья матери и ребенка
© Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребенка
“Она ва бола саломатлиги ҳақида қайғуриш Ўзбекистон соғлиқни сақлаш тизимининг асосий устувор йўналишларидан бири саналади, ва ушбу конференция оналар ва болаларга кўрсатиладиган малакали тиббий ёрдам сифатини оширишга, мутахассислар ўртасида тажриба алмашинувини, амалиётга халқаро тажрибага асосланган замонавий, илмий-асосланган ва энг яхши клиник тавсияларни жорий этишга йўналтирилган”, — деди Соғлиқни сақлаш вазири вазифасини вақтинча бажарувчи Асилбек Худаяров.
Қайд этилишича, юбилей санага бағишлаб "Акушерлик ва гинекологиянинг долзарб масалалари" мавзусида ўтказилаётган конференцияда 12 та хорижий давлатдан соҳа экспертлари ва маҳаллий мутахассислар иштирок этмоқда.
Тошкент конференциясида энг кенг тақдим этилган Россия илмий мактаби бўлди.
Акушерлик ва гинекология соҳасида замонавий технологиялар билан Россиянинг қуйидагилар иштирок этди:
Санкт-Петербургдаги РХДУ тиббиёт институти;
"Д.О.Отта номидаги Илмий-тадқиқот институти" ФДБИМ;
"В.А.Алмазов номидаги Миллий тиббиёт тадқиқот маркази" ФБДМ;
ОТ ФДТБМ "Академик И.П.Павлов номидаги Биринчи Санкт-Петербург давлат тиббиёт университети";
Россия Федерациясининг Казань, Астрахань, Екатеринбург, Калининград шаҳарлари мутахассислари.
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