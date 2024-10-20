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Трамп ёки Харрис — Россия учун ким муҳимроқлиги айтилди
Трамп ёки Харрис — Россия учун ким муҳимроқлиги айтилди
Sputnik Ўзбекистон
Россиянинг Лондондаги элчиси: АҚШда ҳокимият тепасига кимнинг келиши Россия учун фарқи йўқ. 20.10.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-10-20T19:04+0500
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2024-10-20T19:04+0500
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ТОШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Россия учун АҚШда президентлик сайловлари натижаларига кўра ҳокимиятга ким келишининг фарқи йўқ, иккала партия ҳам Россияга қарши позицияда. Бу ҳақда Россиянинг Лондондаги элчиси Андрей Келин маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.АҚШда президентлик сайловлари 5 ноябрь куни бўлиб ўтади. Демократик партиядан Камала Харрис, Республикачилар партиясидан Дональд Трамп вакиллик қилади.Иккала томон ҳам Россияга "стратегик мағлубият" етказиш ғоясини қўллаб-қувватлашда давом этмоқда ва ҳақиқатга дуч келишни хоҳламайди, деди Келин.Харрис Киевни ҳарбий қўллаб-қувватлашни давом эттиришга ваъда бермоқда, бу фақат Украинанинг вайрон бўлишига олиб келади, бироқ Трампнинг ҳокимиятга келиши ҳам Россия учун катта фарқ қилмайди, деб ҳисоблайди дипломат.
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дунё янгиликлари, дунёда, россия, ақш, сайловлар
дунё янгиликлари, дунёда, россия, ақш, сайловлар
Трамп ёки Харрис — Россия учун ким муҳимроқлиги айтилди
Россиянинг Лондондаги элчиси: АҚШда ҳокимият тепасига кимнинг келиши Россия учун фарқи йўқ.
ТОШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.
Россия учун АҚШда президентлик сайловлари натижаларига кўра ҳокимиятга ким келишининг фарқи йўқ, иккала партия ҳам Россияга қарши позицияда. Бу ҳақда Россиянинг Лондондаги элчиси Андрей Келин маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
АҚШда президентлик сайловлари 5 ноябрь куни бўлиб ўтади. Демократик партиядан Камала Харрис, Республикачилар партиясидан Дональд Трамп вакиллик қилади.
“Трамп, демократлар ёки республикачилар ғалаба қозониши биз учун мутлақо фарқ қилмайди, чунки Россия масаласида икки партия ўртасида консенсус мавжуд. Бу Россияга қарши кайфият, Россияга қарши позиция”, — деди элчи Британия телевидениесига берган интервьюсида.
Иккала томон ҳам Россияга "стратегик мағлубият" етказиш ғоясини қўллаб-қувватлашда давом этмоқда ва ҳақиқатга дуч келишни хоҳламайди, деди Келин.
Харрис Киевни ҳарбий қўллаб-қувватлашни давом эттиришга ваъда бермоқда, бу фақат Украинанинг вайрон бўлишига олиб келади, бироқ Трампнинг ҳокимиятга келиши ҳам Россия учун катта фарқ қилмайди, деб ҳисоблайди дипломат.