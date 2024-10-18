Ўзбекистон ҳарбийлари дзюдо бўйича жаҳон чемпионатида етакчилик қилмоқда
© Министерство обороны УзбекистанаЧемпионат мира по дзюдо среди военных в Ташкенте
© Министерство обороны Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекеистон ҳарбий спортчилари жами 13та медал билан умумжамоа ҳисобида етакчилик қилмоқда.
ТОШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Тошкентдаги "Юнусобод" спорт мажмуасида бўлиб ўтаётган Дзюдо бўйича ҳарбийлар орасида жаҳон чемпионатида яккалик баҳслар якуни натижалари бўйича Ўзбекистон етакчилик қилмоқда.
Терма жамоа 5 та олтин, 5 та кумуш, 3 та бронза медаль билан умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади.
Олтин медаль соҳиблари:
-81 кг: Ҳикматилло Тўраев
-100 кг: Рустам Шораҳматов
+100 кг: Шоҳрух Бахтиёров
-52 кг: Гулҳаё Жўраева
-73 кг: Шаҳрам Аҳадов
© Министерство обороны УзбекистанаЧемпионат мира по дзюдо среди военных в Ташкенте
Чемпионат мира по дзюдо среди военных в Ташкенте
© Министерство обороны Узбекистана
Кумуш медаль соҳиблари:
-81 кг: Мусо Собиров
+78 кг: Ирисхон Қурбонбоева
-48 кг: Ҳалимажон Қурбонова
-63 кг: Нигина Сапарбаева
-66 кг: Абдураҳим Нутфуллаев
© НОК УзбекистанаУзбекистанцы завершили ЧМ по дзюдо среди военнослужащих в одиночном разряде на первом месте в общекомандном зачете
Узбекистанцы завершили ЧМ по дзюдо среди военнослужащих в одиночном разряде на первом месте в общекомандном зачете
Бронза медаль соҳиблари:
-48 кг: Лазиза Ҳайдарова
-57 кг: Нилуфар Ермаганбетова
-60 кг: Баҳром Ботуров
© НОК УзбекистанаУзбекистанцы завершили ЧМ по дзюдо среди военнослужащих в одиночном разряде на первом месте в общекомандном зачете
Узбекистанцы завершили ЧМ по дзюдо среди военнослужащих в одиночном разряде на первом месте в общекомандном зачете
Айни дамда мусобақанинг умумжамоавий босқичлари бўлиб ўтмоқда.