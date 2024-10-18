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https://sputniknews.uz/20241018/ozbekiston-harbiylari-dzyudo-boyicha--jahon-chempionatida-etakchilik-qilmoqda-46193348.html
Ўзбекистон ҳарбийлари дзюдо бўйича жаҳон чемпионатида етакчилик қилмоқда
Ўзбекистон ҳарбийлари дзюдо бўйича жаҳон чемпионатида етакчилик қилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекеистон ҳарбий спортчилари жами 13та медал билан умумжамоа ҳисобида етакчилик қилмоқда. 18.10.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-10-18T15:34+0500
2024-10-18T15:34+0500
спорт
мудофаа вазирлиги
дзюдо
ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Тошкентдаги "Юнусобод" спорт мажмуасида бўлиб ўтаётган Дзюдо бўйича ҳарбийлар орасида жаҳон чемпионатида яккалик баҳслар якуни натижалари бўйича Ўзбекистон етакчилик қилмоқда. Терма жамоа 5 та олтин, 5 та кумуш, 3 та бронза медаль билан умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади. Олтин медаль соҳиблари:Кумуш медаль соҳиблари:Бронза медаль соҳиблари:Айни дамда мусобақанинг умумжамоавий босқичлари бўлиб ўтмоқда.
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спорт, мудофаа вазирлиги, дзюдо, ўзбекистон
спорт, мудофаа вазирлиги, дзюдо, ўзбекистон

Ўзбекистон ҳарбийлари дзюдо бўйича жаҳон чемпионатида етакчилик қилмоқда

15:34 18.10.2024
© Министерство обороны УзбекистанаЧемпионат мира по дзюдо среди военных в Ташкенте
Чемпионат мира по дзюдо среди военных в Ташкенте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.10.2024
© Министерство обороны Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекеистон ҳарбий спортчилари жами 13та медал билан умумжамоа ҳисобида етакчилик қилмоқда.
ТОШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Тошкентдаги "Юнусобод" спорт мажмуасида бўлиб ўтаётган Дзюдо бўйича ҳарбийлар орасида жаҳон чемпионатида яккалик баҳслар якуни натижалари бўйича Ўзбекистон етакчилик қилмоқда.
Терма жамоа 5 та олтин, 5 та кумуш, 3 та бронза медаль билан умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади.
Олтин медаль соҳиблари:
-81 кг: Ҳикматилло Тўраев
-100 кг: Рустам Шораҳматов
+100 кг: Шоҳрух Бахтиёров
-52 кг: Гулҳаё Жўраева
-73 кг: Шаҳрам Аҳадов
© Министерство обороны УзбекистанаЧемпионат мира по дзюдо среди военных в Ташкенте
Чемпионат мира по дзюдо среди военных в Ташкенте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.10.2024
Чемпионат мира по дзюдо среди военных в Ташкенте
© Министерство обороны Узбекистана
Кумуш медаль соҳиблари:
-81 кг: Мусо Собиров
+78 кг: Ирисхон Қурбонбоева
-48 кг: Ҳалимажон Қурбонова
-63 кг: Нигина Сапарбаева
-66 кг: Абдураҳим Нутфуллаев
© НОК УзбекистанаУзбекистанцы завершили ЧМ по дзюдо среди военнослужащих в одиночном разряде на первом месте в общекомандном зачете
Узбекистанцы завершили ЧМ по дзюдо среди военнослужащих в одиночном разряде на первом месте в общекомандном зачете - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.10.2024
Узбекистанцы завершили ЧМ по дзюдо среди военнослужащих в одиночном разряде на первом месте в общекомандном зачете
© НОК Узбекистана
Бронза медаль соҳиблари:
-48 кг: Лазиза Ҳайдарова
-57 кг: Нилуфар Ермаганбетова
-60 кг: Баҳром Ботуров
© НОК УзбекистанаУзбекистанцы завершили ЧМ по дзюдо среди военнослужащих в одиночном разряде на первом месте в общекомандном зачете
Узбекистанцы завершили ЧМ по дзюдо среди военнослужащих в одиночном разряде на первом месте в общекомандном зачете - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.10.2024
Узбекистанцы завершили ЧМ по дзюдо среди военнослужащих в одиночном разряде на первом месте в общекомандном зачете
© НОК Узбекистана
Айни дамда мусобақанинг умумжамоавий босқичлари бўлиб ўтмоқда.
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