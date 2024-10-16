https://sputniknews.uz/20241016/shht-davlatlar-hukumat-rahbarlar-kengash-majlis-46144603.html
ШҲТга аъзо давлатлар Ҳукумат раҳбарлари кенгашининг мажлиси — жонли эфир
ШҲТга аъзо давлатлар Ҳукумат раҳбарлари кенгашининг мажлиси — жонли эфир
Sputnik Ўзбекистон
Кенгаш мажлисида Россия, Беларусь, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Покистон, Тожикистон ва Ўзбекистон бош вазирлари, шунингдек, Эрон биринчи вице-президенти ва... 16.10.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-10-16T10:37+0500
2024-10-16T10:37+0500
2024-10-16T10:37+0500
сиёсат
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ТОШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Покистонда Шанхай ҳамкорлик ташкилотига (ШҲТ) аъзо давлатлар Ҳукумат раҳбарлари кенгашининг мажлиси бўлиб ўтмоқда.Кенгаш мажлисида Россия, Беларусь, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Покистон, Тожикистон ва Ўзбекистон бош вазирлари, шунингдек, Эрон биринчи вице-президенти ва Ҳиндистон олий вакили иштирок этмоқда.Иштирокчилар ШҲТ савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар ҳамкорликни чуқурлаштириш бўйича устувор вазифаларни кўриб чиқишади. Хусусан, сиёсатчилар ШҲТ фаолиятини янги геосиёсий воқеликларга мос равишда ҳар томонлама модернизация қилиш контекстида савдо-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилишмоқда.Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг глобал иқтисодиётдаги муаммоларини ҳал қилиш бўйича келишилган ёндашувлар якуний Қўшма баёнотда қайд этилади. Шунингдек, ҳукумат раҳбарлари Беларуснинг ташкилотга қабул қилинишини ҳисобга олган ҳолда бюджет ва штат жадвалларини тасдиқлайди.
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сиёсат, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), покистон, ўзбекистон, видео
сиёсат, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), покистон, ўзбекистон, видео
ШҲТга аъзо давлатлар Ҳукумат раҳбарлари кенгашининг мажлиси — жонли эфир
Кенгаш мажлисида Россия, Беларусь, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Покистон, Тожикистон ва Ўзбекистон бош вазирлари, шунингдек, Эрон биринчи вице-президенти ва Ҳиндистон олий вакили иштирок этмоқда.
ТОШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Покистонда Шанхай ҳамкорлик ташкилотига (ШҲТ) аъзо давлатлар Ҳукумат раҳбарлари кенгашининг мажлиси бўлиб ўтмоқда.
Кенгаш мажлисида Россия, Беларусь, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Покистон, Тожикистон ва Ўзбекистон бош вазирлари, шунингдек, Эрон биринчи вице-президенти ва Ҳиндистон олий вакили иштирок этмоқда.
Иштирокчилар ШҲТ савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар ҳамкорликни чуқурлаштириш бўйича устувор вазифаларни кўриб чиқишади. Хусусан, сиёсатчилар ШҲТ фаолиятини янги геосиёсий воқеликларга мос равишда ҳар томонлама модернизация қилиш контекстида савдо-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилишмоқда.
Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг глобал иқтисодиётдаги муаммоларини ҳал қилиш бўйича келишилган ёндашувлар якуний Қўшма баёнотда қайд этилади. Шунингдек, ҳукумат раҳбарлари Беларуснинг ташкилотга қабул қилинишини ҳисобга олган ҳолда бюджет ва штат жадвалларини тасдиқлайди.