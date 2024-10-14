"Зеленский ўз хўжайинларининг буйруқларига итоаткорлик билан амал қилмоқда. Уни қурбонлар, ярадорлар, бедарак йўқолганлар сони, фронтдаги вазият қизиқтирмайди. Унга кўп сонли бригадалар тайёрлаш вазифаси юклатилди. Бунинг учун 300-400 минг кишини сафарбар қилиш керак. Ва у буни бутунлай хотиржам бажармоқда. У сафарбарлик тўғрисидаги қонунни қабул қилди, у Украинада бирорта эркак кишини фронтга жўнатишдан қутулиш имкониятини қолдирмайди”, — деб ёзди Азаров ўзининг Telegram-каналида.