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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20241014/vaziyat-yomon-borrel-ukraina-holat-bayonot-46117265.html
"Вазият ёмонлашмоқда" – Боррель Украинадаги ҳолат ҳақида баёнот берди
"Вазият ёмонлашмоқда" – Боррель Украинадаги ҳолат ҳақида баёнот берди
Sputnik Ўзбекистон
Боррель Европа Иттифоқи давлатларини Украинага ҳарбий ёрдамни оширишга чақирди. 14.10.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-10-14T20:08+0500
2024-10-14T20:08+0500
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ТОШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Европа Иттифоқи дипломатияси раҳбари Жосеп Боррель Украинадаги вазият “ёмонлашиб бораётганини” таъкидлаб, иттифоқ давлатларни Киевга ҳарбий ёрдамни оширишга чақирди ва бу гўёки “ягона йўл” эканини айтди, деб ёзмоқда РИА Новости.Россия Украинага қурол етказиб бериш муаммони ҳал қилишга халақит беради ва НАТО давлатларини можарога бевосита жалб қилади, бу эса “ўт билан ўйнашиш” деб ҳисоблайди. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Украина учун қурол бўлган ҳар қандай олиб келинаётган юк Россия учун қонуний нишонга айланишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, АҚШ ва НАТО можарода бевосита иштирок этмоқда, жумладан, нафақат қурол-яроғ етказиб бериш, балки Буюк Британия, Германия, Италия ва бошқа мамлакатларда кадрлар тайёрлаш билан ҳам шуғулланади. Кремлнинг таъкидлашича, Украинани Ғарб қуроллари билан тўлдириш музокараларга ҳисса қўшмайди ва салбий таъсир кўрсатади.
https://sputniknews.uz/20241010/ukraina-nato-uchinchi-jahon-urush-vengriya-46061070.html
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дунё янгиликлари, дунёда, украина, европа иттифоқи, европа, жозеп боррель, россия, сергей лавров

"Вазият ёмонлашмоқда" – Боррель Украинадаги ҳолат ҳақида баёнот берди

20:08 14.10.2024
© AP Photo / Brittainy NewmanГлава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррелл выступает перед прессой в Нью-Йорке
Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррелл выступает перед прессой в Нью-Йорке - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Brittainy Newman
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Боррель Европа Иттифоқи давлатларини Украинага ҳарбий ёрдамни оширишга чақирди.
ТОШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Европа Иттифоқи дипломатияси раҳбари Жосеп Боррель Украинадаги вазият “ёмонлашиб бораётганини” таъкидлаб, иттифоқ давлатларни Киевга ҳарбий ёрдамни оширишга чақирди ва бу гўёки “ягона йўл” эканини айтди, деб ёзмоқда РИА Новости.
"Вазият ёмонлашмоқда. <...> Биз ёрдамни оширишимиз керак, бу ягона йўл. Шунингдек, ҳарбий маблағларни қандай йўлга қўйиш ва Украинанинг ҳаво ҳужумидан мудофаа қобилиятини оширишни муҳокама қилишни давом эттирамиз", – деди Боррель Люксембургда Европа Иттифоқи мамлакатлари ташқи ишлар вазирлари кенгаши йиғилиши бошланишидан олдин.
Россия Украинага қурол етказиб бериш муаммони ҳал қилишга халақит беради ва НАТО давлатларини можарога бевосита жалб қилади, бу эса “ўт билан ўйнашиш” деб ҳисоблайди. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Украина учун қурол бўлган ҳар қандай олиб келинаётган юк Россия учун қонуний нишонга айланишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, АҚШ ва НАТО можарода бевосита иштирок этмоқда, жумладан, нафақат қурол-яроғ етказиб бериш, балки Буюк Британия, Германия, Италия ва бошқа мамлакатларда кадрлар тайёрлаш билан ҳам шуғулланади.
Кремлнинг таъкидлашича, Украинани Ғарб қуроллари билан тўлдириш музокараларга ҳисса қўшмайди ва салбий таъсир кўрсатади.
Петер Сийярто, архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.10.2024
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