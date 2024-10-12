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https://sputniknews.uz/20241012/mirziyoev-maxtumquli-medal-46090960.html
Мирзиёев Махтумқули таваллудининг 300 йиллигига бағишланган медаль билан тақдирланди
Мирзиёев Махтумқули таваллудининг 300 йиллигига бағишланган медаль билан тақдирланди
Sputnik Ўзбекистон
Шоир ва мутафаккир Махтумқули Фироғий юбилейига бағишланган халқаро форум якунида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевни тақдирлаш маросими бўлиб ўтди.
2024-10-12T10:20+0500
2024-10-12T10:21+0500
ўзбекистон
туркманистон
шавкат мирзиёев
гурбангули бердимуҳамедов
форум
ташриф
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ТОШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Шоир ва мутафаккир Махтумқули Фироғий юбилейига бағишланган халқаро форум якунида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевни тақдирлаш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Шундан сўнг Мирзиёев Ашхобод шаҳрига амалий ташрифини якунлаб, Тошкентга жўнаб кетди.Аэропортда Мирзиёевни Гурбангули Бердимуҳамедов кузатиб қўйди.
https://sputniknews.uz/20241011/shavkat-mirziyoev-gurbanguli-berdimuhamedov-bilan-uchrashdi-46087817.html
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мирзиёев махтумқули медаль
мирзиёев махтумқули медаль

Мирзиёев Махтумқули таваллудининг 300 йиллигига бағишланган медаль билан тақдирланди

10:20 12.10.2024 (янгиланди: 10:21 12.10.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги.
Президент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.10.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Мирзиёевга “Махтумқули Фироғийнинг 300 йиллиги” эсдалик медали тантанали равишда топширилди.
ТОШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Шоир ва мутафаккир Махтумқули Фироғий юбилейига бағишланган халқаро форум якунида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевни тақдирлаш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги.
Президент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.10.2024
Президент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Туркман халқининг миллий етакчиси, Туркманистон Халқ Маслаҳати раиси Гурбангули Бердимуҳамедов Мирзиёевга “Махтумқули Фироғийнинг 300 йиллиги” эсдалик медалини тантанали равишда топширди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги.
Президент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.10.2024
Президент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шундан сўнг Мирзиёев Ашхобод шаҳрига амалий ташрифини якунлаб, Тошкентга жўнаб кетди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Ашхабад.
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Ашхабад. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.10.2024
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Ашхабад.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Аэропортда Мирзиёевни Гурбангули Бердимуҳамедов кузатиб қўйди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Ашхабад.
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Ашхабад. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.10.2024
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Ашхабад.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана встретился с Национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.10.2024
Шавкат Мирзиёев Гурбангули Бердимуҳамедов билан учрашди
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