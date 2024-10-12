Мирзиёев Махтумқули таваллудининг 300 йиллигига бағишланган медаль билан тақдирланди
10:20 12.10.2024 (янгиланди: 10:21 12.10.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Мирзиёевга “Махтумқули Фироғийнинг 300 йиллиги” эсдалик медали тантанали равишда топширилди.
ТОШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Шоир ва мутафаккир Махтумқули Фироғий юбилейига бағишланган халқаро форум якунида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевни тақдирлаш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги.
Президент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Туркман халқининг миллий етакчиси, Туркманистон Халқ Маслаҳати раиси Гурбангули Бердимуҳамедов Мирзиёевга “Махтумқули Фироғийнинг 300 йиллиги” эсдалик медалини тантанали равишда топширди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги.
Президент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шундан сўнг Мирзиёев Ашхобод шаҳрига амалий ташрифини якунлаб, Тошкентга жўнаб кетди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Ашхабад.
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Ашхабад.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Аэропортда Мирзиёевни Гурбангули Бердимуҳамедов кузатиб қўйди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Ашхабад.
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Ашхабад.
© Пресс-служба президента Узбекистана