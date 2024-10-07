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https://sputniknews.uz/20241007/uzbekistan-futzal-jahon-chempionat-46002447.html
Ўзбекистон мезбонлик қилган футзал бўйича жаҳон чемпионати қандай ўтди?
Ўзбекистон мезбонлик қилган футзал бўйича жаҳон чемпионати қандай ўтди?
Sputnik Ўзбекистон
Ўйин якунида Бразилия 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, 6-бор чемпионликка эришди.
2024-10-07T10:14+0500
2024-10-07T10:14+0500
спорт
ўзбекистон
футзал
халқаро футбол ассоциациялари федерацияси (фифа)
бразилия
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TOШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Ўзбекистон илк бор мезбонлик қилган футзал бўйича тарихий жаҳон чемпионати ўз якунига етди, дея хабар берди Спорт вазирлиги. Дунёнинг энг кучли футзалчилари иштирокида кечган турнир финалларида биринчи бор Бразилия ва Аргентина ўзаро баҳс олиб борди. Ўйин якунида Бразилия Аргентини устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, олтинчи бор чемпионликка эришди. Индивидуал совриндорлар: Ўзбекистонга ташриф буюрган ФИФА президенти Жанни Инфантино ўйинни кузатиб, тақдирлаш маросимида иштирок этди.
ўзбекистон
бразилия
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бразилия аргентина
бразилия аргентина

Ўзбекистон мезбонлик қилган футзал бўйича жаҳон чемпионати қандай ўтди?

10:14 07.10.2024
Oбуна бўлиш
Ўйин якунида Бразилия 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, 6-бор чемпионликка эришди.
TOШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Ўзбекистон илк бор мезбонлик қилган футзал бўйича тарихий жаҳон чемпионати ўз якунига етди, дея хабар берди Спорт вазирлиги.
Дунёнинг энг кучли футзалчилари иштирокида кечган турнир финалларида биринчи бор Бразилия ва Аргентина ўзаро баҳс олиб борди.
Ўйин якунида Бразилия Аргентини устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, олтинчи бор чемпионликка эришди.
Индивидуал совриндорлар:
Энг яхши тўпурар — Марсел (Бразилия)
Энг яхши дарвозабон — Виллиан (Бразилия)
Энг яхши футзалчи — Диего (Бразилия)
Ўзбекистонга ташриф буюрган ФИФА президенти Жанни Инфантино ўйинни кузатиб, тақдирлаш маросимида иштирок этди.
“Бутун ўзбек халқига, аввало, Президент Шавкат Мирзиёевга, Бош вазир Абдулла Арипов ва албатта Абдусалом Азизов бошчилигидаги Ўзбекистон футбол ассоциациясига ўз миннатдорчилигимни билдираман. Сиз бутун дунёни ўзингизнинг гўзал мамлакатингизда ажойиб қарши олдингиз ва барчани бу юртни ўз уйидек ҳис қилишига замин яратдингиз. Сизлар ҳақиқий ғолибсиз!”, — деди Инфантино.
© Министерство спорта
Исторический чемпионат мира по футзалу, который принимал Узбекистан, завершился. - Sputnik Ўзбекистон
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© Министерство спорта
© Министерство спорта
Исторический чемпионат мира по футзалу, который принимал Узбекистан, завершился. - Sputnik Ўзбекистон
2/6
© Министерство спорта
© Министерство спорта
Исторический чемпионат мира по футзалу, который принимал Узбекистан, завершился. - Sputnik Ўзбекистон
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© Министерство спорта
© Министерство спорта
Исторический чемпионат мира по футзалу, который принимал Узбекистан, завершился. - Sputnik Ўзбекистон
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© Министерство спорта
© Министерство спорта
Исторический чемпионат мира по футзалу, который принимал Узбекистан, завершился. - Sputnik Ўзбекистон
5/6
© Министерство спорта
© Министерство спорта
Исторический чемпионат мира по футзалу, который принимал Узбекистан, завершился. - Sputnik Ўзбекистон
6/6
© Министерство спорта
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