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https://sputniknews.uz/20241006/dzyudo-muhammadsodiq-sodiqov-jahon-chempionat-oltin-45993797.html
Дзюдо: Муҳаммадсодиқ Содиқов ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида олтин медалга эга чиқди
Дзюдо: Муҳаммадсодиқ Содиқов ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида олтин медалга эга чиқди
Sputnik Ўзбекистон
Душанбе дзюдо бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатига мезбонлик қилмоқда. 06.10.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-10-06T10:26+0500
2024-10-06T10:26+0500
спорт
тожикистон
ўзбекистон
дзюдо
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ТОШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Ўзбекистонлик дзюдочи Муҳаммадсодиқ Содиқов ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида олтин медалга эга чиқди, дея хабар берди Спорт вазирлиги.Тожикистон пойтахти Душанбе шаҳри дзюдо бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатига мезбонлик қилмоқда.Ушбу жаҳон чемпионатида иштирок этаётган ўзбекистонлик Муҳаммадсодиқ Содиқов жаҳон чемпионлиги учун кечган беллашувда япониялик Нозому Микига устидан ғалаба қозонди.Жаҳон чемпионатининг илк кунида Муродил Муродиллаев Ўзбекистон терма жамоаси ҳисобига бронза медалини келтирган эди. Ярим финалда мезбон спортчига имкониятни бой берган Муродиллаев учинчи ўрин учун баҳсда АҚШ вакили Жонатан Янгни мағлубиятга учратиб, ўз номини совриндорлар қаторига қўшиб қўйди.
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спорт, тожикистон, ўзбекистон, дзюдо
спорт, тожикистон, ўзбекистон, дзюдо

Дзюдо: Муҳаммадсодиқ Содиқов ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида олтин медалга эга чиқди

10:26 06.10.2024
© Министерство спортаМухаммадсадик Садиков завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров по дзюдо
Мухаммадсадик Садиков завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров по дзюдо - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.10.2024
© Министерство спорта
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Душанбе дзюдо бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатига мезбонлик қилмоқда.
ТОШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Ўзбекистонлик дзюдочи Муҳаммадсодиқ Содиқов ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида олтин медалга эга чиқди, дея хабар берди Спорт вазирлиги.
Тожикистон пойтахти Душанбе шаҳри дзюдо бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатига мезбонлик қилмоқда.
Ушбу жаҳон чемпионатида иштирок этаётган ўзбекистонлик Муҳаммадсодиқ Содиқов жаҳон чемпионлиги учун кечган беллашувда япониялик Нозому Микига устидан ғалаба қозонди.
© Министерство спортаМухаммадсадик Садиков завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров по дзюдо
Мухаммадсадик Садиков завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров по дзюдо - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.10.2024
Мухаммадсадик Садиков завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров по дзюдо
© Министерство спорта
Жаҳон чемпионатининг илк кунида Муродил Муродиллаев Ўзбекистон терма жамоаси ҳисобига бронза медалини келтирган эди. Ярим финалда мезбон спортчига имкониятни бой берган Муродиллаев учинчи ўрин учун баҳсда АҚШ вакили Жонатан Янгни мағлубиятга учратиб, ўз номини совриндорлар қаторига қўшиб қўйди.
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