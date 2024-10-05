https://sputniknews.uz/20241005/palov-indeksi-eng-arzon-osh-qaerda-45986996.html
Палов индекси: энг арзон ош қаерда?
Палов индекси: энг арзон ош қаерда?
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда энг арзон ва энг қиммат ош қаерда? Статистика агентлиги навбатдаги "палов индексини" эълон қилди. 05.10.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-10-05T11:32+0500
2024-10-05T11:32+0500
2024-10-05T11:32+0500
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инфографика, иқтисод, палов, ўзбекистон, инфляция, инфографика
инфографика, иқтисод, палов, ўзбекистон, инфляция, инфографика
Палов индекси: энг арзон ош қаерда?
Oбуна бўлиш
Ўзбекистонда энг арзон ва энг қиммат ош қаерда? Статистика агентлиги навбатдаги "палов индексини" эълон қилди.