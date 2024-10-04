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https://sputniknews.uz/20241004/taras-shevchenko-kochasida-gastronomik-yolak-qachon-ishga-tushadi-45974744.html
Тарас Шевченко кўчасида гастрономик йўлак қачон ишга тушади
Тарас Шевченко кўчасида гастрономик йўлак қачон ишга тушади
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Ҳудудни ободонлаштириш ишларини даставвал сентябрь ойида якунлаш режалаштирилган эди. 04.10.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-10-04T16:20+0500
2024-10-04T16:43+0500
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ТОШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Тошкентдаги Тарас Шевченко кўчасидаги гастрономик аллеяни барпо этиш бўйича ишларнинг биринчи босқичини якунлаш муддати 10 октябрга кўчирилди, деб хабар қилмоқда Миробод туман ҳокимлиги. Айни пайтда ҳудудда кўкаламзорлаштириш, яъни яшил зоналарни барпо этиш бўйича ишлар жадал давом этмоқда – аллея бўйлаб 30 тупга яқин манзарали дарахт кўчатлари экилмоқда.Шунингдек, қарийб 3000 м.кв пиёдалар йўли барпо этилди, қатнов йўлининг асосий қисми (2600 м.кв) эса табиий гранит тошдан терилди. Шу сабабли биринчи босқичини якунлаш муддати октябрь ойининг бошига кўчирилди.Тарас Шевченко кўчасида гастрономик аллеяни барпо этиш бўйича ишлар тўлиқ якунланганидан сўнг ушбу манзилда транспорт қатнови юқорида кўрсатилган вақтларда қайта йўлга қўйилади.
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тошкент, жамият, кўча, овқатланиш, умумий овқатланиш корхоналари
тошкент, жамият, кўча, овқатланиш, умумий овқатланиш корхоналари

Тарас Шевченко кўчасида гастрономик йўлак қачон ишга тушади

16:20 04.10.2024 (янгиланди: 16:43 04.10.2024)
© Sputnik / Бахром ХатамовРеконструкция гастрономической аллеи по улице Тараса Шевченко
Реконструкция гастрономической аллеи по улице Тараса Шевченко - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.10.2024
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Ҳудудни ободонлаштириш ишларини даставвал сентябрь ойида якунлаш режалаштирилган эди.
ТОШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Тошкентдаги Тарас Шевченко кўчасидаги гастрономик аллеяни барпо этиш бўйича ишларнинг биринчи босқичини якунлаш муддати 10 октябрга кўчирилди, деб хабар қилмоқда Миробод туман ҳокимлиги.

Гастрономик кўча бўйлаб 6 та фото-зона барпо этилган, 39 та кичик ва 17 та катта торшерлар ўрнатилган, 39 та видеокузатув камералари ва юзни таниш тизимлари, 20 та ўриндиқ ва чиқинди қутилари ўрнатилган ҳамда wi-fi тарқатиш тизимлари монтаж қилинган.

© Sputnik / Бахром ХатамовРеконструкция гастрономической аллеи по улице Тараса Шевченко
Реконструкция гастрономической аллеи по улице Тараса Шевченко - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.10.2024
Реконструкция гастрономической аллеи по улице Тараса Шевченко
© Sputnik / Бахром Хатамов
Айни пайтда ҳудудда кўкаламзорлаштириш, яъни яшил зоналарни барпо этиш бўйича ишлар жадал давом этмоқда – аллея бўйлаб 30 тупга яқин манзарали дарахт кўчатлари экилмоқда.
Шунингдек, қарийб 3000 м.кв пиёдалар йўли барпо этилди, қатнов йўлининг асосий қисми (2600 м.кв) эса табиий гранит тошдан терилди. Шу сабабли биринчи босқичини якунлаш муддати октябрь ойининг бошига кўчирилди.
© Sputnik / Бахром ХатамовРеконструкция гастрономической аллеи по улице Тараса Шевченко
Реконструкция гастрономической аллеи по улице Тараса Шевченко - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.10.2024
Реконструкция гастрономической аллеи по улице Тараса Шевченко
© Sputnik / Бахром Хатамов
Гастрономик аллеяда кафе, ошхона ва магазинла 24 соат режимида ишлайди. Автомобиллар ҳаркати эса кечки соат 20:00 дан тонгги 06:00 гача тўхтатилиб, кўча пиёдалар ҳудудига айланади.
Тарас Шевченко кўчасида гастрономик аллеяни барпо этиш бўйича ишлар тўлиқ якунланганидан сўнг ушбу манзилда транспорт қатнови юқорида кўрсатилган вақтларда қайта йўлга қўйилади.
© Sputnik / Бахром ХатамовРеконструкция гастрономической аллеи по улице Тараса Шевченко
Реконструкция гастрономической аллеи по улице Тараса Шевченко - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.10.2024
Реконструкция гастрономической аллеи по улице Тараса Шевченко
© Sputnik / Бахром Хатамов
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