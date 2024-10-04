Тарас Шевченко кўчасида гастрономик йўлак қачон ишга тушади

Гастрономик кўча бўйлаб 6 та фото-зона барпо этилган, 39 та кичик ва 17 та катта торшерлар ўрнатилган, 39 та видеокузатув камералари ва юзни таниш тизимлари, 20 та ўриндиқ ва чиқинди қутилари ўрнатилган ҳамда wi-fi тарқатиш тизимлари монтаж қилинган.