https://sputniknews.uz/20240930/toshkent-xalqaro-voleybol-federatsiya-prezident-45900770.html
Тошкентда Халқаро волейбол федерацияси президенти кутиб олинди — ташрифдан мақсад
Тошкентда Халқаро волейбол федерацияси президенти кутиб олинди — ташрифдан мақсад
Sputnik Ўзбекистон
FIVB президенти иштирокида волейбол спортини ривожлантиришга доир масалалар муҳокама қилинади. 30.09.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-09-30T12:16+0500
2024-09-30T12:16+0500
2024-09-30T12:16+0500
спорт
ўзбекистон
тошкент
волейбол
ташриф
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TOШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Халқаро волейбол федерацияси (FIVB) президенти Ари Грасса бошчилигидаги делегация Ўзбекистонга ташриф буюрди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси. Меҳмонни ички ишлар вазири ўринбосари, Ўзбекистон волейбол федерацияси раисининг биринчи ўринбосари, генерал-майор Бекмурод Абдуллаев, спорт вазирининг ўринбосари Шаҳрулло Маҳмудов, Миллий Олимпия қўмитаси ҳамда мамлакат волейбол федерацияси ходимлари кутиб олишди. FIVB президенти иштирокида қуйидагилар муҳокама этилади: Қайд этилишича, мартабали меҳмонга Халқаро волейбол федерациясининг турли бўлимларида фаолият олиб борадиган 4 нафар мутахассис ҳамроҳлик қилмоқда.
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спорт, ўзбекистон, тошкент, волейбол, ташриф
спорт, ўзбекистон, тошкент, волейбол, ташриф
Тошкентда Халқаро волейбол федерацияси президенти кутиб олинди — ташрифдан мақсад
FIVB президенти иштирокида волейбол спортини ривожлантиришга доир масалалар муҳокама қилинади.
TOШКЕНТ, 30 сен — Sputnik.
Халқаро волейбол федерацияси (FIVB) президенти Ари Грасса бошчилигидаги делегация Ўзбекистонга ташриф буюрди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.
Меҳмонни ички ишлар вазири ўринбосари, Ўзбекистон волейбол федерацияси раисининг биринчи ўринбосари, генерал-майор Бекмурод Абдуллаев, спорт вазирининг ўринбосари Шаҳрулло Маҳмудов, Миллий Олимпия қўмитаси ҳамда мамлакат волейбол федерацияси ходимлари кутиб олишди.
FIVB президенти иштирокида қуйидагилар муҳокама этилади:
республикада волейбол спорти ривожини янги босқичга олиб чиқиш, уни янада оммалаштириш;
маҳаллий мутахассислар малакасини ошириш;
келгусида йирик халқаро мусобақаларни Ўзбекистонда ўтказишга доир режалар.
Қайд этилишича, мартабали меҳмонга Халқаро волейбол федерациясининг турли бўлимларида фаолият олиб борадиган 4 нафар мутахассис ҳамроҳлик қилмоқда.