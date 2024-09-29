https://sputniknews.uz/20240929/uzbekistan-eryongoq-eksport-45892237.html
Ўзбекистон ерёнғоқлари энг кўп кимга сотилгани маълум бўлди
Ўзбекистон ерёнғоқлари энг кўп кимга сотилгани маълум бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Январь-август ойларида республика хорижга қиймати 7,4 млн долларга тенг бўлган 5,5 минг тонна ерёнғоқ экспорт қилган.
2024-09-29T15:01+0500
2024-09-29T15:01+0500
2024-09-29T15:01+0500
жамият
ўзбекистон
озарбайжон
россия
статистика агентлиги
экспорт
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ТОШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Ўзбекистон шу йилнинг 8 ойида энг кўп ерёнғоқни Озарбайжонга экспорт қилди, дея хабар берди Статистика агентлиги.Январь-август ойларида республика хорижга қиймати 7,4 млн долларга тенг бўлган 5,5 минг тонна ерёнғоқ экспорт қилган.Ўзбекистон 8 ойда энг кўп ерёнғоқ экспорт қилган давлатлар:Маълумот учун, ерёнғоқ таркибида барча муҳим аминокислоталарни ўз ичига олган катта миқдордаги оқсил мавжуд. Фойдали элементларга бой таркиби туфайли ерёнғоқ ҳужайраларни тиклашга, иммунитет тизимини мустаҳкамлашга, самарадорликни оширишга, қон томирларини мустаҳкамлашга, шунингдек стресснинг салбий таъсирини олдини олишга ёрдам беради.Фойдали бўлиши учун, бошқа ёнғоқлар каби, уни меъёрида истеъмол қилиш керак. Шифокорларнинг фикрича, катталар кунига 20 граммдан кўп бўлмаган, болалар кунига тўртдан бештагача миқдорда мунтазам истеъмол қилиши мумкин. Чунки ёнғоқнинг кўплаб афзалликлари бўлса-да, улар 100% хавфсиз эмас. Ушбу ёнғоқни беш ёшгача бўлган болалар, шунингдек, ошқозон-ичак тракти, варикоз ва бошқа қон томир патологиялари билан оғриган артроз, артрит, каби касалликлар оғриган одамларнинг рационига киритмаслик керак.
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озарбайжон ўзбекистон ерёнғоқ экспорти ерёнғоқ фойдаси
озарбайжон ўзбекистон ерёнғоқ экспорти ерёнғоқ фойдаси
Ўзбекистон ерёнғоқлари энг кўп кимга сотилгани маълум бўлди
Ерёнғоқ экспорти ўтган йилга қараганда ошди.
ТОШКЕНТ, 29 сен — Sputnik.
Ўзбекистон шу йилнинг 8 ойида энг кўп ерёнғоқни Озарбайжонга экспорт қилди, дея хабар берди Статистика агентлиги.
Январь-август ойларида республика хорижга қиймати 7,4 млн долларга тенг бўлган 5,5 минг тонна ерёнғоқ экспорт қилган.
“Ерёнғоқ экспорти қиймати ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 73,7 % га ошган”, — дейилади агентлик хабарида.
Ўзбекистон 8 ойда энг кўп ерёнғоқ экспорт қилган давлатлар:
Озарбайжон – 1,0 минг тонна;
Туркманистон – 347 тонна;
Маълумот учун, ерёнғоқ таркибида барча муҳим аминокислоталарни ўз ичига олган катта миқдордаги оқсил мавжуд. Фойдали элементларга бой таркиби туфайли ерёнғоқ ҳужайраларни тиклашга, иммунитет тизимини мустаҳкамлашга, самарадорликни оширишга, қон томирларини мустаҳкамлашга, шунингдек стресснинг салбий таъсирини олдини олишга ёрдам беради.
Фойдали бўлиши учун, бошқа ёнғоқлар каби, уни меъёрида истеъмол қилиш керак. Шифокорларнинг фикрича, катталар кунига 20 граммдан кўп бўлмаган, болалар кунига тўртдан бештагача миқдорда мунтазам истеъмол қилиши мумкин. Чунки ёнғоқнинг кўплаб афзалликлари бўлса-да, улар 100% хавфсиз эмас.
Ушбу ёнғоқни беш ёшгача бўлган болалар, шунингдек, ошқозон-ичак тракти, варикоз ва бошқа қон томир патологиялари билан оғриган артроз, артрит, каби касалликлар оғриган одамларнинг рационига киритмаслик керак.