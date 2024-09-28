Мирзиёев БАА билан ҳамкорликнинг истиқболли йўналишларини кўриб чиқди

© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов во главе с заместителем Премьер-министра, министром обороны, Наследным принцем Эмирата Дубай Шейхом Хамданом бин Мухаммадом Аль Мактумом.