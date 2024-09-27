SputnikPro журналистларга бир қадам олдинда бўлишга қандай ёрдам бермоқда
© SputnikЗаключительный в 2024 году модуль программы "SputnikPro на Зубовском" состоялся с 23 по 27 сентября в стенах международной медиагруппы "Россия сегодня" в Москве.
© Sputnik
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Виртуал студия, экстремал шароитларда суратга олиш ва сунъий интеллект — модулнинг асосий мавзулари ҳисобланади.
Sputnik, Михаил Воробьёв. "SputnikPro на Зубовском" дастурининг 2024 йил якуний модули 23-27 сентябрь кунлари Москвадаги "Россия сегодня" халқаро медиагуруҳи биносида бўлиб ўтди.
Қўшни давлатлардан келган журналист ва блогерлар энг яхши мутахассислар билан мулоқотда бўлиб, ўз касб маҳоратини ошириш имкониятидан унумли фойдаланди.
Бу сафар модулда иштирок этиш учун Россия пойтахтига 12 киши келди: Қозоғистон ва Ўзбекистондан учтадан, Беларус ва Қирғизистондан иккитадан, Озарбайжон ва Жанубий Осетиядан бир нафардан.
© SputnikЗаключительный в 2024 году модуль программы "SputnikPro на Зубовском" состоялся с 23 по 27 сентября в стенах международной медиагруппы "Россия сегодня" в Москве.
Заключительный в 2024 году модуль программы "SputnikPro на Зубовском" состоялся с 23 по 27 сентября в стенах международной медиагруппы "Россия сегодня" в Москве.
© Sputnik
Уларнинг ярими, жумладан, блогер Дилшод Ҳошимов ва Тошкент шаҳар ҳокимлигининг мустақил мухбири, PR бўйича мутахассис Фируза Ғофурова дастурда илк бор иштирок этмоқда, қолганлари, жумладан, "Курсив Медиа Узбекистан" ва Ўзгидромет матбуот хизмати ходими Тимур Темиров учун бу иккинчи тажриба.
Дастур иштирокчиларига мурожаат қилган маърузачилар орасида медиагуруҳ бош муҳаррири ўринбосари Наталья Лосева, ижрочи директор Кирилл Вишинский ва телебошловчи Армен Гаспарян ҳам бор.
"Армен Сумбатович биз, ёш журналистларга жонли эфирда қандай қилиб ноқулай вазиятга тушиб қолмаслик ҳақида маслаҳатлар берди", – дейди Фируза Ғофурова.
Мутахассислар меҳмонларга телеграм каналларини яратиш ва юритиш, ижтимоий тармоқларда ишлаш, видео суратга олиш, монтаж қилиш, журналист фаолиятининг ҳуқуқий ва ахлоқий жиҳатлари ҳақида ўз билимлари билан ўртоқлашди.
© SputnikЗаключительный в 2024 году модуль программы "SputnikPro на Зубовском" состоялся с 23 по 27 сентября в стенах международной медиагруппы "Россия сегодня" в Москве.
Заключительный в 2024 году модуль программы "SputnikPro на Зубовском" состоялся с 23 по 27 сентября в стенах международной медиагруппы "Россия сегодня" в Москве.
© Sputnik
РИА Новости агентлигининг тажрибали фотомухбири Сергей Бобилев иштирокчиларга ўзининг энг яхши кадрларини намойиш этди. У спорт тадбирларида, жумладан, сув остида ва президент инаугурациясида қўлида камера билан ишлашнинг ўзига хос жиҳатлари билан ўртоқлашди. У тез-тез экстремал шароитларда ишлашга мажбур бўлгани ҳақида ҳам айтиб берди: Махсус операция зонаси, Тоғли Қорабоғда дрондан суратга олиш, ва "Крокус"даги шафқатсиз теракт вақтида қандай ишлагани ҳақида.
Лойиҳа менежери Павел Андрюшин биринчи марта Зубовскийдаги SputnikPro иштирокчиларига саҳналар ва безакларни яратиш ва бошқариш учун VR студияни синаб кўриш имкониятини тақдим этди. Студия ижтимоий-сиёсий дастурлар, янгиликлар ва об-ҳаво прогнозларини тайёрлаш учун ишлатилади.
Сунъий интеллект (СИ) мавзуси модулнинг диққат марказида бўлди. Иштирокчилар учун бу энди янгилик эмас: агар бир йил олдин кўпчилик бу технология ҳақида биринчи марта эшитган бўлса, ҳозир улар СИдан фойдаланиш тажрибасига эга. Меҳмонлар нейрон тармоқларнинг ижобий ва салбий томонларини ҳам билишади. Улар ўз тажрибалари билан ўртоқлашдилар: қайси ҳолларда нейрон тармоққа ишониш мумкин ва қачон буни қилмаган афзал.
“Машғулотлар давомида сунъий интеллект, телеграм каналлари, суратга олиш, интервью ўтказиш каби мавзуларни муҳокама қилдик. Профессионаллардан билим олиш қизиқ эди. Мен биринчи марта Россия пойтахтига ташриф буюрдим ва Кремлни кўрдим. Марказда бироз адашиб қолдим, аммо москваликлар йўл кўрсатишди”, - дейди Дилшод Ҳошимов.
Модулда иккинчи бор иштирок этаётганлар ўтган йили Москвага қилган сафари уларнинг ишини янада самарали ва осонлаштирганини таъкидламоқда. Кўпчилик журналистикага янгича қарашга, ишга ёндашувларини ўзгартиришга муваффақ бўлди. Натижалар узоқ кутилмади.
© SputnikЗаключительный в 2024 году модуль программы "SputnikPro на Зубовском" состоялся с 23 по 27 сентября в стенах международной медиагруппы "Россия сегодня" в Москве.
Заключительный в 2024 году модуль программы "SputnikPro на Зубовском" состоялся с 23 по 27 сентября в стенах международной медиагруппы "Россия сегодня" в Москве.
© Sputnik
“Ўтган йили бу ерда бўлган тажрибам ҳаётимни бутунлай ўзгартирди. Мен бир нечта ишларга эга бўлдим, улар мени янги лойиҳаларга таклиф қила бошладилар ва мен обуначилар сонини кўпайтирдим. Бу ерда ҳар бир маърузачи ўз соҳасининг профессионали”, — деди Тимур Темиров.
Россия — постсовет ҳудудида оммавий ахборот воситалари ва медиатехнологияларни ривожлантириш бўйича етакчи, деди Кирилл Вишинский Sputnik мухбири билан суҳбатда.
“Бизнинг агентлик бу эрда биринчи ўринда туради. Ҳамкасблар янги технологиялар ва тенденцияларни кўришади. Улар малакали ва тажрибали. Улар маҳаллий ва дунёда нималар бўлаётгани билан қизиқади”, — дея қўшимча қилди медиагуруҳ ижрочи директори.
"SputnikPro на Зубовском" лойиҳаси 2023 йилда ташкил этилган. Чет эллик меҳмонлар Москвага ўқишга таклиф этила бошланди. Ўшандан бери саккизта модул, жумладан, беш кунлик маърузалар, маҳорат дарслари ва амалий машғулотлар дастури бўлиб ўтди. Икки йил ичида уларда 64 нафар талаба қатнашди, улардан 32 нафари лойиҳанинг икки мавсумида таҳсил олди.
© SputnikЗаключительный в 2024 году модуль программы "SputnikPro на Зубовском" состоялся с 23 по 27 сентября в стенах международной медиагруппы "Россия сегодня" в Москве.
Заключительный в 2024 году модуль программы "SputnikPro на Зубовском" состоялся с 23 по 27 сентября в стенах международной медиагруппы "Россия сегодня" в Москве.
© Sputnik