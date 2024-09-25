https://sputniknews.uz/20240925/nebenzya-maxsus-harbiy-operatsiya-45825193.html
Небензя махсус ҳарбий операцияни якунлаш шартини айтди
Небензя махсус ҳарбий операцияни якунлаш шартини айтди
Sputnik Ўзбекистон
Небензя: агар Ғарб Киев режимини тинч йўл билан олиб ташлашга рухсат бермаса, Махсус ҳарбий операция давом этади.
2024-09-25T12:14+0500
2024-09-25T12:14+0500
2024-09-25T12:14+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Агар Ғарб Киев режимидан тинч йўл билан қутулишимизга имкон бермаса, Москва Украинадаги махсус операцияни давом эттиради. Бу ҳақда Россиянинг БМТдаги доимий вакили Василий Небензя ташкилот Хавфсизлик кенгаши йиғилишидаги чиқишида маълум қилди.Небензя таъкидлаганидек, Россия НАТО ҳарбий блокига қўшилиш режалари билан неонацист русофоб давлатга айлантирилгунга қадар Украина билан тинчликда яшашга доимо тайёр эди.Россия Украина ғалабаси учун ҳамма нарсани қилдиДипломат, шунингдек, Киевни инқирозни узоқ муддатли ҳал қилишнинг реал параметрларини “имкон қадар тезроқ” қабул қилишга ва реал бўлмаган “ғалаба режалари”га кирмасликка чақирди.Зеленский аввалроқ БМТ Хавфсизлик кенгаши йиғилишида сўзлаган нутқида Украинадаги можарони ҳал қилиш бўйича Россия билан олиб борилаётган музокараларга қарши чиқди. Бундан ташқари, у ўз нутқида вазиятни ҳал қилиш учун яна ўзининг "тинчлик формуласи" дан фойдаланиш тарафдори эканлигини айтди.
https://sputniknews.uz/20240924/zelenskiy-reja-jahon-urush-bundestag-45817472.html
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небензя ғарб киев режими махсус ҳарбий операция
небензя ғарб киев режими махсус ҳарбий операция
Небензя махсус ҳарбий операцияни якунлаш шартини айтди
Небензя: агар Ғарб Киев режимини тинч йўл билан олиб ташлашга рухсат бермаса, Махсус ҳарбий операция давом этади.
ТОШКЕНТ, 25 сен — Sputnik.
Агар Ғарб Киев режимидан тинч йўл билан қутулишимизга имкон бермаса, Москва Украинадаги махсус операцияни давом эттиради. Бу ҳақда Россиянинг БМТдаги доимий вакили Василий Небензя ташкилот Хавфсизлик кенгаши йиғилишидаги чиқишида маълум қилди.
“Биз украиналикларга доимо ҳурмат билан муносабатда бўлганмиз, улар биродар халқ, улар билан узвий тарихий алоқаларимиз бор. Аммо агар Ғарб лагери ҳозирги Киев режими бўлган бу "саратон ўсмаси"дан тинч йўл билан халос бўлишга имкон бермаса, биз махсус ҳарбий операция вазифалари ҳарбий йўл билан ҳал қилмагунча давом эттирамиз", — дея огоҳлантирди у.
Небензя таъкидлаганидек, Россия НАТО ҳарбий блокига қўшилиш режалари билан неонацист русофоб давлатга айлантирилгунга қадар Украина билан тинчликда яшашга доимо тайёр эди.
Дипломат, шунингдек, Киевни инқирозни узоқ муддатли ҳал қилишнинг реал параметрларини “имкон қадар тезроқ” қабул қилишга ва реал бўлмаган “ғалаба режалари”га кирмасликка чақирди.
Зеленский аввалроқ БМТ Хавфсизлик кенгаши йиғилишида сўзлаган нутқида Украинадаги можарони ҳал қилиш бўйича Россия билан олиб борилаётган музокараларга қарши чиқди. Бундан ташқари, у ўз нутқида вазиятни ҳал қилиш учун яна ўзининг "тинчлик формуласи" дан фойдаланиш тарафдори эканлигини айтди.