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Ўзбекистонга келган Ростов вилояти губернатори иштирокидаги матбуот анжумани — видео
Ўзбекистонга келган Ростов вилояти губернатори иштирокидаги матбуот анжумани — видео
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Ростов вилояти губернаторининг Ўзбекистонга ташрифига бағишланган матбуот анжумани ўтказилди. 23.09.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-09-23T17:00+0500
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2024-09-23T17:27+0500
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ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида Ўзбекистонга ташриф буюрган Россиянинг Ростов вилояти губернатори Василий Голубев иштирокида матбуот анжумани бўлиб ўтди. Тадбирда Ростов вилоятининг Ўзбекистон билан қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш, чорвачилик ва ўсимликчиликни ривожлантириш соҳасидаги ҳамкорлиги, шунингдек саноат ишлаб чиқарувчилари, ривожланиши кутилаётган соҳалар ҳақида сўз юритилди.
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Ўзбекистонга келган Ростов вилояти губернатори иштирокидаги матбуот анжумани — видео
17:00 23.09.2024 (янгиланди: 17:27 23.09.2024)
Эксклюзив
Ростов вилояти губернаторининг Ўзбекистонга ташрифига бағишланган матбуот анжумани ўтказилди.
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида Ўзбекистонга ташриф буюрган Россиянинг Ростов вилояти губернатори Василий Голубев иштирокида матбуот анжумани бўлиб ўтди.
Тадбирда Ростов вилоятининг Ўзбекистон билан қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш, чорвачилик ва ўсимликчиликни ривожлантириш соҳасидаги ҳамкорлиги, шунингдек саноат ишлаб чиқарувчилари, ривожланиши кутилаётган соҳалар ҳақида сўз юритилди.