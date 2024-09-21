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Редакционный центр Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
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Россиянинг янги таълим дастурлари Ўзбекистон ёшларини қизиқтира олади
Россиянинг янги таълим дастурлари Ўзбекистон ёшларини қизиқтира олади
Sputnik Ўзбекистон
Россиянинг янги таълим дастурлари Ўзбекистон ёшларини қизиқтира олади. Бу ҳақда Россотрудничество раҳбари ўринбосари Павел Шевцов Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида бўлиб ўтган матбуот анжуманида маълум қилди.
2024-09-21T21:00+0500
2024-09-21T21:00+0500
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Россиянинг янги таълим дастурлари Ўзбекистон ёшларини қизиқтира олади. Бу ҳақда Россотрудничество раҳбари ўринбосари Павел Шевцов Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида бўлиб ўтган матбуот анжуманида маълум қилди.Батафсил – эксклюзив видеомизда.
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россия таълим дастурлари ўзбекистон
россия таълим дастурлари ўзбекистон

Россиянинг янги таълим дастурлари Ўзбекистон ёшларини қизиқтира олади

21:00 21.09.2024
© Sputnik
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Эксклюзив
Рақамли технологиялар ва етакчи техник университетлар бу йил фаол ривожланди, деди Шевцов.
Россиянинг янги таълим дастурлари Ўзбекистон ёшларини қизиқтира олади. Бу ҳақда Россотрудничество раҳбари ўринбосари Павел Шевцов Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида бўлиб ўтган матбуот анжуманида маълум қилди.
“Рақамли технологиялар ва етакчи техник университетлар бу йил фаол ривожланди. Бу йўналишларда инновациялар, янгича ёндашувлар ва таълим дастурлари бўлади. Улар ўзбекистонлик ёшларни қизиқтиришига ишонаман”, — деди у.
Батафсил – эксклюзив видеомизда.
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