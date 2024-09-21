https://sputniknews.uz/20240921/futzal-ozbekiston-jahon-chempionati-45769198.html
Футзал: Ўзбекистон жаҳон чемпионатидаги иштирокини тугатди
Футзал: Ўзбекистон жаҳон чемпионатидаги иштирокини тугатди
Sputnik Ўзбекистон
Футзал бўйича Ўзбекистон терма жамоаси жаҳон чемпионатидаги иштирокини тугатди. Бу ҳақда Ўзбекистон футбол ассоциацияси матбуот хизмати хабар берди.3-турда Коста-Рика билан баҳс олиб борган Ўзбекистон вакиллари имкониятни бой берди ва шу нуқтада иштирокини якунлади.
2024-09-21T10:30+0500
2024-09-21T10:30+0500
2024-09-21T10:42+0500
спорт
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ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Футзал бўйича Ўзбекистон терма жамоаси жаҳон чемпионатидаги иштирокини тугатди. Бу ҳақда Ўзбекистон футбол ассоциацияси матбуот хизмати хабар берди.3-турда Коста-Рика билан баҳс олиб борган Ўзбекистон вакиллари имкониятни бой берди ва шу нуқтада иштирокини якунлади.Коста-Рика-Ўзбекистон ўйини 5:3 ҳисобида якунланди.Жорий йилнинг 14 сентябрь — 6 октябрь кунлари Ўзбекистонда илк бор футзал бўйича жаҳон чемпионати ўтказилмоқда.
https://sputniknews.uz/20240914/ozbekiston-futzal-jahon-chempionati-45659797.html
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футзал ўзбекистон жаҳон чемпионати
футзал ўзбекистон жаҳон чемпионати
Футзал: Ўзбекистон жаҳон чемпионатидаги иштирокини тугатди
10:30 21.09.2024 (янгиланди: 10:42 21.09.2024)
Коста-Рика-Ўзбекистон ўйини 5:3 ҳисобида якунланди.
ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik.
Футзал бўйича Ўзбекистон терма жамоаси жаҳон чемпионатидаги иштирокини тугатди. Бу ҳақда Ўзбекистон футбол ассоциацияси матбуот хизмати хабар берди.
3-турда Коста-Рика билан баҳс олиб борган Ўзбекистон вакиллари имкониятни бой берди ва шу нуқтада иштирокини якунлади.
Коста-Рика-Ўзбекистон ўйини 5:3 ҳисобида якунланди.
Жорий йилнинг 14 сентябрь — 6 октябрь кунлари Ўзбекистонда илк бор футзал бўйича жаҳон чемпионати ўтказилмоқда.