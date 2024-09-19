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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20240919/russia-ukraine-razvedka-radioaloqa-markaz-zarba-45746760.html
Россия Украина разведка хизматининг асосий махсус радиоалоқа марказига зарба берди
Россия Украина разведка хизматининг асосий махсус радиоалоқа марказига зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Мудофаа вазирлиги: Россия ҳарбийлари Украина ҳарбий разведкасининг махсус алоқа марказига зарба берди.
2024-09-19T16:01+0500
2024-09-19T16:01+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Россия Қуролли кучларининг авиация, артиллерия ва дрон экипажлари Украина ҳарбий разведкасининг махсус радиоалоқа бош маркази ва унинг аэродромларининг муҳим объектларига зарба берди, дея хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги.Шунингдек, 142 та ҳудудда душманнинг ишчи кучи ва ҳарбий техникасига зарба берилган. Ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари Украинанинг 41 та учувчисиз самолётини уриб туширди, дея аниқлик киритди Россия Мудофаа вазирлиги.
https://sputniknews.uz/20240919/armiya-flot-putin-45736178.html
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россия мудофаа вазирлиги россия ҳарбийлари украина ҳарбий разведкаси махсус алоқа маркази зарба
россия мудофаа вазирлиги россия ҳарбийлари украина ҳарбий разведкаси махсус алоқа маркази зарба

Россия Украина разведка хизматининг асосий махсус радиоалоқа марказига зарба берди

16:01 19.09.2024
© Sputnik / Евгений Биятов / Медиабанкка ўтишБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ в зоне проведения СВО
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ в зоне проведения СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.09.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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Мудофаа вазирлиги: Россия ҳарбийлари Украина ҳарбий разведкасининг махсус алоқа марказига зарба берди.
ТОШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Россия Қуролли кучларининг авиация, артиллерия ва дрон экипажлари Украина ҳарбий разведкасининг махсус радиоалоқа бош маркази ва унинг аэродромларининг муҳим объектларига зарба берди, дея хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги.
“Россия Федерацияси Қуролли кучлари қўшинларининг тезкор-тактик авиацияси, учувчисиз учиш аппаратлари, ракета кучлари ва артиллерияси Украина Қуролли кучлари бош разведка бошқармасининг махсус радиоалоқа бош маркази, Украина аэродром инфратузилмасининг муҳим объектларига зарба берди”, — дейилади хабарда.
Шунингдек, 142 та ҳудудда душманнинг ишчи кучи ва ҳарбий техникасига зарба берилган. Ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари Украинанинг 41 та учувчисиз самолётини уриб туширди, дея аниқлик киритди Россия Мудофаа вазирлиги.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.09.2024
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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