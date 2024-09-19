https://sputniknews.uz/20240919/russia-ukraine-razvedka-radioaloqa-markaz-zarba-45746760.html
Россия Украина разведка хизматининг асосий махсус радиоалоқа марказига зарба берди
Россия Украина разведка хизматининг асосий махсус радиоалоқа марказига зарба берди
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Мудофаа вазирлиги: Россия ҳарбийлари Украина ҳарбий разведкасининг махсус алоқа марказига зарба берди.
2024-09-19T16:01+0500
2024-09-19T16:01+0500
2024-09-19T16:01+0500
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ТОШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Россия Қуролли кучларининг авиация, артиллерия ва дрон экипажлари Украина ҳарбий разведкасининг махсус радиоалоқа бош маркази ва унинг аэродромларининг муҳим объектларига зарба берди, дея хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги.Шунингдек, 142 та ҳудудда душманнинг ишчи кучи ва ҳарбий техникасига зарба берилган. Ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари Украинанинг 41 та учувчисиз самолётини уриб туширди, дея аниқлик киритди Россия Мудофаа вазирлиги.
https://sputniknews.uz/20240919/armiya-flot-putin-45736178.html
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россия мудофаа вазирлиги россия ҳарбийлари украина ҳарбий разведкаси махсус алоқа маркази зарба
россия мудофаа вазирлиги россия ҳарбийлари украина ҳарбий разведкаси махсус алоқа маркази зарба
Россия Украина разведка хизматининг асосий махсус радиоалоқа марказига зарба берди
Мудофаа вазирлиги: Россия ҳарбийлари Украина ҳарбий разведкасининг махсус алоқа марказига зарба берди.
ТОШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Россия Қуролли кучларининг авиация, артиллерия ва дрон экипажлари Украина ҳарбий разведкасининг махсус радиоалоқа бош маркази ва унинг аэродромларининг муҳим объектларига зарба берди, дея хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги.
“Россия Федерацияси Қуролли кучлари қўшинларининг тезкор-тактик авиацияси, учувчисиз учиш аппаратлари, ракета кучлари ва артиллерияси Украина Қуролли кучлари бош разведка бошқармасининг махсус радиоалоқа бош маркази, Украина аэродром инфратузилмасининг муҳим объектларига зарба берди”, — дейилади хабарда.
Шунингдек, 142 та ҳудудда душманнинг ишчи кучи ва ҳарбий техникасига зарба берилган. Ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари Украинанинг 41 та учувчисиз самолётини уриб туширди, дея аниқлик киритди Россия Мудофаа вазирлиги.