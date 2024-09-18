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https://sputniknews.uz/20240918/ozbekiston-kapital-korxonalar-45723294.html
Ўзбекистонда энг кўп қайси давлатлар капитали иштирокида корхоналар фаолият кўрсатмоқда?
Ўзбекистонда энг кўп қайси давлатлар капитали иштирокида корхоналар фаолият кўрсатмоқда?
Sputnik Ўзбекистон
2024 йилнинг 1 август ҳолатига кўра, Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотлар сони 14 266 тани ташкил этган.
2024-09-18T12:42+0500
2024-09-18T12:42+0500
жамият
ўзбекистон
корхона
хориж давлатлар
статистика агентлиги
инвестиция
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ТОШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. 2024 йилнинг 1 август ҳолатига кўра, Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотлар сони 14 266 тани ташкил этган. Бу ҳақда Статистика агентлиги маълумотлари дарак бермоқда.Кучли учликдан Россия 2 972 та, Қозоғистон 1 065 та, Тожикистон 295 та корхона билан ўрин олди.Бошқа давлатлар:
https://sputniknews.uz/20240418/ozbekiston-korxona-43487733.html
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ўзбекистон давлатлар капитали корхоналар
ўзбекистон давлатлар капитали корхоналар

Ўзбекистонда энг кўп қайси давлатлар капитали иштирокида корхоналар фаолият кўрсатмоқда?

12:42 18.09.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью текстильного предприятия "Хива кластер".
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью текстильного предприятия Хива кластер. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.09.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Кучли учликдан Россия 2 972 та, Қозоғистон 1 065 та, Тожикистон 295 та корхона билан ўрин олди.
ТОШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. 2024 йилнинг 1 август ҳолатига кўра, Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотлар сони 14 266 тани ташкил этган. Бу ҳақда Статистика агентлиги маълумотлари дарак бермоқда.
Кучли учликдан Россия 2 972 та, Қозоғистон 1 065 та, Тожикистон 295 та корхона билан ўрин олди.
Бошқа давлатлар:
Қирғиз Республикаси – 268 та;
Озарбайжон – 239 та;
Беларусь – 213 та;
Туркманистон – 192 та;
Арманистон – 46 та;
Молдова – 27 та.
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