https://sputniknews.uz/20240918/ozbekiston-kapital-korxonalar-45723294.html

Ўзбекистонда энг кўп қайси давлатлар капитали иштирокида корхоналар фаолият кўрсатмоқда?

Ўзбекистонда энг кўп қайси давлатлар капитали иштирокида корхоналар фаолият кўрсатмоқда?

Sputnik Ўзбекистон

2024 йилнинг 1 август ҳолатига кўра, Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотлар сони 14 266 тани ташкил этган.

2024-09-18T12:42+0500

2024-09-18T12:42+0500

2024-09-18T12:42+0500

жамият

ўзбекистон

корхона

хориж давлатлар

статистика агентлиги

инвестиция

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/1d/42717162_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bc0f6355f00e712dd01c5aa4a74a62f6.jpg

ТОШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. 2024 йилнинг 1 август ҳолатига кўра, Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотлар сони 14 266 тани ташкил этган. Бу ҳақда Статистика агентлиги маълумотлари дарак бермоқда.Кучли учликдан Россия 2 972 та, Қозоғистон 1 065 та, Тожикистон 295 та корхона билан ўрин олди.Бошқа давлатлар:

https://sputniknews.uz/20240418/ozbekiston-korxona-43487733.html

ўзбекистон

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Янгиликлар

uz_UZ

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Ўзбекистон

ўзбекистон давлатлар капитали корхоналар